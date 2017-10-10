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    Неймар побрил наголо новичка сборной Бразилии

    Нападающий «ПСЖ» Неймар побрил наголо новичка сборной Бразилии защитника Жорже, который впервые получил вызов в национальную команду. Он был в заявке на матч с Боливией, который закончился со счетом 0:0, а его дебют в сборной Бразилии может состояться в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018 против сборной Чили 11 октября в 02:30 по московскому времени.

    Стоит отметить, что 21-летний Жорже прошедшим летом перебрался в «Монако» из «Фламенго».

    Источник: Twitter

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    10.10.2017 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 11 октября 2017, 10:39

      Надеюсь новичек этому гомику Ебало сломал

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 10 октября 2017, 09:07

      Дедовщину развели!)

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