Нападающий «ПСЖ» Неймар побрил наголо новичка сборной Бразилии защитника Жорже, который впервые получил вызов в национальную команду. Он был в заявке на матч с Боливией, который закончился со счетом 0:0, а его дебют в сборной Бразилии может состояться в рамках отборочного матча чемпионата мира-2018 против сборной Чили 11 октября в 02:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что 21-летний Жорже прошедшим летом перебрался в «Монако» из «Фламенго».