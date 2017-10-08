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    Тарасов: «Матчи против Аргентины и Бразилии всегда интересны»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов признался, что ему интересно играть с командами уровня Аргентины и Бразилии.

    Напомним, что встреча россиян с аргентинцами запланирована на ноябрь этого года, с бразильцами – на март 2018-го.

    «Матчи против таких соперников, как сборные Бразилии и Аргентины, всегда интересны. Нужно дождаться официальной информации о наших будущих соперниках, а пока готовимся играть с такими командами через соперников попроще.

    Перед матчем с иранцами для нас главное восстановиться. В игре постараемся отталкиваться именно от себя, а не от противника», – отметил Тарасов.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2017 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 октября 2017, 14:35

      С Динамо (Пупырловка) твой уровень, а не с Бразилией

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:33

      Дима! Слишком далеко от себя не отталкивайтесь, особо-то не от чего.

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