Тарасов: «Матчи против Аргентины и Бразилии всегда интересны»

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов признался, что ему интересно играть с командами уровня Аргентины и Бразилии.

Напомним, что встреча россиян с аргентинцами запланирована на ноябрь этого года, с бразильцами – на март 2018-го.

«Матчи против таких соперников, как сборные Бразилии и Аргентины, всегда интересны. Нужно дождаться официальной информации о наших будущих соперниках, а пока готовимся играть с такими командами через соперников попроще.

Перед матчем с иранцами для нас главное восстановиться. В игре постараемся отталкиваться именно от себя, а не от противника», – отметил Тарасов.