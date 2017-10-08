«Ювентус» хочет продлить контракт с 36-летним Барцальи

«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с защитником Андреа Барцальи. Нынешнее соглашение 36-летнего игрока истекает 30 июня 2018 года. «Ювентус» приобрел футболиста у «Вольфсбурга» всего за 300 тысяч евро плюс бонусы. За пять лет игрок провел за туринцев 240 матчей.

После 2019 года футболист, скорее всего, получит в клубе должность директора. Защитник в текущем сезоне провел в чемпионате Италии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.