Орлов: «Сарсания собрал команду, выигравшую Кубок УЕФА. Он был светлым для футбола человеком, потеряли профессионала»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на скорбную новость о кончине спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании. По словам журналиста, функционер был профессионалом.

«Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот «Зенит», принимал участие в этом процессе. В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала», – сказал Орлов.

Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба.

Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе