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    Орлов: «Сарсания собрал команду, выигравшую Кубок УЕФА. Он был светлым для футбола человеком, потеряли профессионала»

    Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на скорбную новость о кончине спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Константина Сарсании. По словам журналиста, функционер был профессионалом.

    «Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот «Зенит», принимал участие в этом процессе. В своей профессии Константин был большим мастером, профессионалом. Ушел в 49 лет… Светлый для футбола человек, потеря профессионала», – сказал Орлов.

    Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба.

    Умер спортивный директор «Зенита». Он был одним из лучших менеджеров в русском футболе

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2017 21:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      ded-53 8 октября 2017, 07:40

      Очень жаль... Земля пухом

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 октября 2017, 00:02

      вот так.., берегите нас, молодёжь..!

      Никому не известно,
      Сколько нам отмерили
      Жить в родном племени,
      Отодвигая время
      Подальше от своего семени,
      И может быть поколение
      Следующее по времени,
      Скажет: "Спасибо за бремя,
      Но мы сами умеем жить!"

      3
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      Рейтинг: +113

      4ekucT911 7 октября 2017, 22:19

      ну хоть тут ничего не перепутал, пертаный...земля пухом талантливому и светлому человеку...

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 октября 2017, 21:49

      Трудно не согласится.Земля пухом.

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