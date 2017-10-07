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    Хайнкес трижды участвовал в Лиге чемпионов и каждый раз доходил со своей командой до финала

    Новый главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес трижды принимал участие в Лиге чемпионов. В сезоне-1997/98 72-летний специалист делал это с «Реалом», а в сезонах-2011/12 и 2012/13 – с мюнхенцами.

    Примечательно, что каждый раз Хайнкес доходил со своими командами до финала самого престижного европейского клубного турнира, два из которых выиграл (в 1998 и 2013 годах).

    Напомним, в пятницу Хайнкес уже в четвертый раз в своей карьере возглавил «Баварию», заключив соглашение до окончания текущего сезона.

    Источник: Opta

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    07.10.2017 13:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 октября 2017, 15:23

      Теперь понятно, надо будет на Баварию ставить

      0
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > alex kidn 7 октября 2017, 15:47

      Это почти всегда понятно.

      2
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 7 октября 2017, 15:01

      В третий раз, а не в четвертый

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