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  • Хайнкес трижды участвовал в Лиге чемпионов и каждый раз доходил со своей командой до финала

Хайнкес трижды участвовал в Лиге чемпионов и каждый раз доходил со своей командой до финала

7 октября 2017, 13:37
3

Новый главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес трижды принимал участие в Лиге чемпионов. В сезоне-1997/98 72-летний специалист делал это с «Реалом», а в сезонах-2011/12 и 2012/13 – с мюнхенцами.

Примечательно, что каждый раз Хайнкес доходил со своими командами до финала самого престижного европейского клубного турнира, два из которых выиграл (в 1998 и 2013 годах).

Напомним, в пятницу Хайнкес уже в четвертый раз в своей карьере возглавил «Баварию», заключив соглашение до окончания текущего сезона.

Источник: Opta
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Хайнкес Юпп
Комментарии (3)
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Trahmaster
1507377693
В третий раз, а не в четвертый
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alex kidn
1507379019
Теперь понятно, надо будет на Баварию ставить
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