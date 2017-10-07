Хайнкес трижды участвовал в Лиге чемпионов и каждый раз доходил со своей командой до финала

Новый главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес трижды принимал участие в Лиге чемпионов. В сезоне-1997/98 72-летний специалист делал это с «Реалом», а в сезонах-2011/12 и 2012/13 – с мюнхенцами.

Примечательно, что каждый раз Хайнкес доходил со своими командами до финала самого престижного европейского клубного турнира, два из которых выиграл (в 1998 и 2013 годах).

Напомним, в пятницу Хайнкес уже в четвертый раз в своей карьере возглавил «Баварию», заключив соглашение до окончания текущего сезона.