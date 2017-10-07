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  • Полузащитник «Ростова» Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

Полузащитник «Ростова» Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

7 октября 2017, 00:41
15

Сборная Молдавии уступила команде Ирландии (0:2) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

В добавленное время полузащитник молдаван Александр Гацкан получил красную карточку за стычку с хавбеком Гарри Артером. Арбитр Бас Нейхес показал 33-летнему игроку «Ростова» красную карточку.

По результатам встречи на «Авиве» Молдавия остались на последней строчке в группе D. Ирландцы набрали 16 баллов и занимают третье место. В заключительном туре квалификации они сыграют с командой Уэльса, занимающей вторую позицию с 17-ю пунктами.

ВИДЕО

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдавия Ростов Ирландия Гацкан Александр Артер Гарри
Комментарии (15)
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Gullit 76
1507327282
Ишь кем себя возомнил!Видимо решил что это уже финал.
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MAGOMED2000
1507349984
Гацкан боец,кто бычто не говорил
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bashnat013
1507350217
ударился
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chempion_cska
1507352089
Александр Гацкан не даст себя в обиду, наш человек!
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Ще Гевара
1507353832
Не надо злить Гацкана!
Ответить
Serjoga
1507358760
Гацкан умный игрок! Видимо понял, что Молдавии ничего не светит и решил все свое внимание уделить Ростову! Умно отмазался от сборной! Удачи в клубе!
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Бардюр
1507359918
Удара не было, на видео хорошо видно : http://championat-rostov.ru/news/view/7492/
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Serjoga
1507373736
Посмотрел момент "удара головой"! Громко сказано! Обоюдное ТОЛКАНИЕ лбами, но потом артистические способности проявил ирландец! По таким провокациям ФИФА должна проводить расследования, наказывать судей за такие решения, отменить КК Гацкану и наградить КК ирландца за артистизм и провокацию! А вообще-то такой же бардак в судействе и в РФПЛ! Уже все привыкли!
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Таганский
1507497847
Если Санек ударил, значит ирландец был просто не прав..
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vgarakh
1507533589
Гацкан никого не даст в обиду, тем более себя. А ирландец просто хотел показать какой он гнилой артист.
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