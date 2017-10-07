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    Полузащитник «Ростова» Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

    Сборная Молдавии уступила команде Ирландии (0:2) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    В добавленное время полузащитник молдаван Александр Гацкан получил красную карточку за стычку с хавбеком Гарри Артером. Арбитр Бас Нейхес показал 33-летнему игроку «Ростова» красную карточку.

    По результатам встречи на «Авиве» Молдавия остались на последней строчке в группе D. Ирландцы набрали 16 баллов и занимают третье место. В заключительном туре квалификации они сыграют с командой Уэльса, занимающей вторую позицию с 17-ю пунктами.

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 00:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 октября 2017, 17:22

      Заслуженно получил ирландец.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 октября 2017, 10:19

      Гацкан никого не даст в обиду, тем более себя. А ирландец просто хотел показать какой он гнилой артист.

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 9 октября 2017, 00:24

      Если Санек ударил, значит ирландец был просто не прав..

      2
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      Рейтинг: +963

      Riot Zero 8 октября 2017, 13:34

      Я бы на месте Сани после показанной красной карточки, уебал бы этому ирландскому пидору с ноги, что бы корячился правдоподобнее да и карточку хоть как то отбить)

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 октября 2017, 13:55

      Посмотрел момент "удара головой"! Громко сказано! Обоюдное ТОЛКАНИЕ лбами, но потом артистические способности проявил ирландец! По таким провокациям ФИФА должна проводить расследования, наказывать судей за такие решения, отменить КК Гацкану и наградить КК ирландца за артистизм и провокацию! А вообще-то такой же бардак в судействе и в РФПЛ! Уже все привыкли!

      1
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      Рейтинг: +10

      lexatverskoi 7 октября 2017, 13:50

      Ирландия должна выйти !!!!! фанаты должны приехать !!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 октября 2017, 11:54

      страница не открывается с видео

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 7 октября 2017, 10:25

      Это и ударом то назвать нельзя...толкнул.

      3
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 7 октября 2017, 10:05

      Удара не было, на видео хорошо видно : http://championat-rostov.ru/news/view/7492/

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 октября 2017, 09:46

      Гацкан умный игрок! Видимо понял, что Молдавии ничего не светит и решил все свое внимание уделить Ростову! Умно отмазался от сборной! Удачи в клубе!

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