Полузащитник «Ростова» Гацкан ударил соперника головой в матче против Ирландии

Сборная Молдавии уступила команде Ирландии (0:2) в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

В добавленное время полузащитник молдаван Александр Гацкан получил красную карточку за стычку с хавбеком Гарри Артером. Арбитр Бас Нейхес показал 33-летнему игроку «Ростова» красную карточку.

По результатам встречи на «Авиве» Молдавия остались на последней строчке в группе D. Ирландцы набрали 16 баллов и занимают третье место. В заключительном туре квалификации они сыграют с командой Уэльса, занимающей вторую позицию с 17-ю пунктами.

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