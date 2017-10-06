Семак получил премию за помощь детям-сиротам

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак стал лауреатом премии ежегодной Московской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

Экс-полузащитник сборной России получил награду в номинации «Персона» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. В прошлом году 41-летний Семак с супругой удочерили девочку. Она стала восьмым ребенком в семье. Об этом сообщили «Вести.Ru».

Вручение награды состоится 16-го октября в Государственном Кремлевском дворце. Семак получит металлическую статуэтку в виде аиста с расправленными крыльями.