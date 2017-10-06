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    Семак получил премию за помощь детям-сиротам

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак стал лауреатом премии ежегодной Московской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста».

    Экс-полузащитник сборной России получил награду в номинации «Персона» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. В прошлом году 41-летний Семак с супругой удочерили девочку. Она стала восьмым ребенком в семье. Об этом сообщили «Вести.Ru».

    Вручение награды состоится 16-го октября в Государственном Кремлевском дворце. Семак получит металлическую статуэтку в виде аиста с расправленными крыльями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 20:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 10 октября 2017, 04:10

      Большое уважение Сергею Богдановичу,вся Уфа тебя любит,да что там вся Уфа вся Россия!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 10:03

      Респект Сергею Богдановичу! Настоящий пример для всех. Удачи во всем!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 октября 2017, 00:22

      Уважуха Богданычу!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 октября 2017, 21:47

      молодец!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 21:46

      Достойный мужик!Поздравляю!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 октября 2017, 21:45

      Очень правильно и по совести человек распоряжается своими деньгами. Понимает ,что с собой не унесешь, а спасти жизнь даже одного брошенного ребенка - это сильно. Уважение и желание быть похожим, единственное, что приходит на ум.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3865

      minaev23 6 октября 2017, 21:34

      Побольше бы таких людей в России! Молодец Богданыч И жена тоже супер вот так просто взьть и воспитывать! Хвала и честь ей!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +46

      andrey9126002 6 октября 2017, 21:23

      Богданычу, большой респект!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 6 октября 2017, 20:53

      Молодец! Удачи во всех начинаниях! Долгих лет жизни!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 20:46

      Достойный пример для всех нас.

      7
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