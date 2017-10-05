Тарасов: «Не важно, товарищеские или контрольные игры – за Россию хочется рвать»

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от выступлений за национальную команду.

«Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать. Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную.

Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого. Мы всех ждем. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддержите нас. Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов.

7-го октября сборная России примет Южную Корею в Москве. 10-го – сыграет против команды Ирана в Казани.