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  • Тарасов: «Не важно, товарищеские или контрольные игры – за Россию хочется рвать»

Тарасов: «Не важно, товарищеские или контрольные игры – за Россию хочется рвать»

5 октября 2017, 22:33
8

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от выступлений за национальную команду.

«Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать. Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную.

Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого. Мы всех ждем. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддержите нас. Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов.

7-го октября сборная России примет Южную Корею в Москве. 10-го – сыграет против команды Ирана в Казани.

Источник: РФС
Россия Россия Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (8)
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карасевщина
1507232355
за бузову
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insider_retro
1507232570
Хочется надеяться, что не все эмоции расплескались в интервью!.. Боевитости Тарасову не занимать, ещё обошлось бы без каких-нибудь заморочек с майками и т.п.!!..)) Некоторые гадостей про сборную напишут, но в душе-то большинство поддерживает и надеется на успех!!..)) Мы поддержим - вы не подведите!!
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polt
1507233063
Ура-патриот. Был бы толк на поле, а не на словах. Дуболом.
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DOCTOR PENALTY
1507233694
Какая-то нереальная мотивация, настрой. После Монако даже не верится, что у наших игроков может быть такое. Похоже на прикол.
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арейская
1507265056
Тр...р...,притормози маленько, как ты можешь ломать противника, мы знаем...
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Kotofey75
1507265071
Вспоминается старый анекдот про Штирлица, которого рвало на родину
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3a zenit
1507266169
на словах герой,а на деле...
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XaXatyn
1507267767
Рвать он хочет , наверное волосяной покров на одном месте ! Одни только обещания , вы в половине матчей даже не стараетесь .
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