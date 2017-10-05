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    Тарасов: «Не важно, товарищеские или контрольные игры – за Россию хочется рвать»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился эмоциями от выступлений за национальную команду.

    «Я знаю по себе, что мурашки по коже означают ответственность, заряженность и мотивацию. Ты хочешь выйти на поле и рвать. Не важно, если товарищеские или контрольные игры, — это матчи за сборную России. Это большая честь и ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную.

    Национальная команда — это одно целое. Мы, болельщики и вся страна. Нам важна поддержка каждого. Мы всех ждем. Приходите и на матч с Южной Кореей 7-го числа и поддержите нас. Постараемся вас не подвести», — сказал Тарасов.

    7-го октября сборная России примет Южную Корею в Москве. 10-го – сыграет против команды Ирана в Казани.

    Источник: РФС

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    05.10.2017 22:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 октября 2017, 08:29

      Рвать он хочет , наверное волосяной покров на одном месте ! Одни только обещания , вы в половине матчей даже не стараетесь .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2017, 08:02

      на словах герой,а на деле...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 6 октября 2017, 07:44

      Вспоминается старый анекдот про Штирлица, которого рвало на родину

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 октября 2017, 07:44

      Тр...р...,притормози маленько, как ты можешь ломать противника, мы знаем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 23:01

      Какая-то нереальная мотивация, настрой. После Монако даже не верится, что у наших игроков может быть такое. Похоже на прикол.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 5 октября 2017, 22:51

      Ура-патриот. Был бы толк на поле, а не на словах. Дуболом.

      2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 22:42

      Хочется надеяться, что не все эмоции расплескались в интервью!..
      Боевитости Тарасову не занимать, ещё обошлось бы без каких-нибудь заморочек с майками и т.п.!!..))
      Некоторые гадостей про сборную напишут, но в душе-то большинство поддерживает и надеется на успех!!..)) Мы поддержим - вы не подведите!!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 октября 2017, 22:39

      за бузову

      2
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