Источник: «ПСЖ» готов продать Кавани для подписания Санчеса

«ПСЖ» продолжает рассчитывать на подписание форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Как сообщается, парижане надеются, что им удастся заполучить чилийца летом в качестве свободного агента. Для этого «ПСЖ» готов продать форварда Эдинсона Кавани для разгрузки своей затратной ведомости, чтобы не попасть под санкции УЕФА.

Летом «ПСЖ» не удалось убедить форварда перебраться в столицу Франции, несмотря на то, что ему была предложена зарплата порядка 310 тысяч евро в неделю.

Санчес в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.