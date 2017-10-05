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    Источник: «ПСЖ» готов продать Кавани для подписания Санчеса

    «ПСЖ» продолжает рассчитывать на подписание форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. Как сообщается, парижане надеются, что им удастся заполучить чилийца летом в качестве свободного агента. Для этого «ПСЖ» готов продать форварда Эдинсона Кавани для разгрузки своей затратной ведомости, чтобы не попасть под санкции УЕФА.

    Летом «ПСЖ» не удалось убедить форварда перебраться в столицу Франции, несмотря на то, что ему была предложена зарплата порядка 310 тысяч евро в неделю.

    Санчес в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2017 12:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 5 октября 2017, 17:12

      Тот же самый вопрос что и у большинства,ЗАЧЕМ?

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 5 октября 2017, 16:20

      Идиотизм. Кавани один из лучших форвардов, зачем его продавать ради Санчеса !?

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 октября 2017, 15:28

      Вопрос зачем ?
      Чем Кавани плох ?

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 15:14

      Никогда не пойму, почему Барса не взяла Санчеса
      1. Им нужна была замена на место Неймара
      2. Усман Дембеле сыроват, а Алексис мог бы сразу стать тем самым третьим с Месси и Суаресом
      3. Арсенал был бы рад продать Санчеса в другой чемпионат, чтоб не усиливать конкурента
      4. Ну и самое главное: в Барсе он уже играл

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      Рейтинг: +10

      dania84 > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 15:38

      Он вообще то из Барселоны в Арсенал и ушел,а в одну реку дважды не войдешь

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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > dania84 5 октября 2017, 17:36

      Эм, до четвертого пункта ты не дочитал, да? Таких примеров полно. Фелипе Луис (Атлетико), Давид Луиз (Челси), Поль Погба (МЮ), Пике (Барса). Это только первое, что пришло на ум

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Bulat Sultanov 5 октября 2017, 18:08

      Торрес, Коста, Матич...

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