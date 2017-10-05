Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клубу РФПЛ придется потратить 200 тысяч на внедрение системы видеоповторов

Клубу РФПЛ придется потратить 200 тысяч на внедрение системы видеоповторов

5 октября 2017, 07:31
9

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов в российский чемпионат. По предварительным данным, она составит около 200 тысяч евро на один стадион. В случае аренды – 100 тысяч евро в год.

Напомним, ранее правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

– Сколько стоит эта система?

– Сегодня генеральный директор ФК «Краснодар» и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.

– А если арендовать?

– Около 100 тысяч евро в год.

– Как это технически выглядит?

– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, Бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.

– Кто будет платить за чемоданчики?

– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Прядкин Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1507178563
управляться будет из питера
Ответить
семёнычев
1507180832
Надо сначала выяснить,сколько стоит аппаратура,которую применяли на КК. Наши чинуши запросто могут брать "золотые камеры", как главный ментовский завхоз закупал " золотые браслеты" для домашнего ареста... Мента вроде хотят посадить.. Футбольных ворюг не посадят точно
Ответить
dyema
1507182074
Один хороший штраф за любой косяк высокооплачиваемого футболёра)))
Ответить
Nerlinger
1507182521
Давно пора вводить. Косяков судейских меньше будет
Ответить
bolela_16
1507184323
а сколько платят клубы за своих фанов, особенно Спартак???
Ответить
paracetamol
1507184677
Сначала миллион говорили, сейчас уже 200 тыщ. На деле 20 окажется, а 180 распилят.
Ответить
Gullit 76
1507197798
Сумма по волшебству уменьшилась в шесть раз!Погребняку не платить и на всю Россию денег хватит.
Ответить
KARAT777
1507236511
миллион было для госкомпаний, а Галицкий со своего кармана платит поэтому 200 тысяч. сплошная бюрократия. Такая же история с постройкой стадионов....
Ответить
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
2
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
2
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+