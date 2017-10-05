Клубу РФПЛ придется потратить 200 тысяч на внедрение системы видеоповторов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов в российский чемпионат. По предварительным данным, она составит около 200 тысяч евро на один стадион. В случае аренды – 100 тысяч евро в год.

Напомним, ранее правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

– Сколько стоит эта система?

– Сегодня генеральный директор ФК «Краснодар» и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.

– А если арендовать?

– Около 100 тысяч евро в год.

– Как это технически выглядит?

– Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, Бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.

– Кто будет платить за чемоданчики?

– Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.