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    Клубу РФПЛ придется потратить 200 тысяч на внедрение системы видеоповторов

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о стоимости внедрения системы видеоповторов в российский чемпионат. По предварительным данным, она составит около 200 тысяч евро на один стадион. В случае аренды – 100 тысяч евро в год.

    Напомним, ранее правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

    – Сколько стоит эта система?

    – Сегодня генеральный директор ФК «Краснодар» и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму – в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.

    – А если арендовать?

    – Около 100 тысяч евро в год.

    – Как это технически выглядит?

    – Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры – в частности, Бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант – на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.

    – Кто будет платить за чемоданчики?

    – Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2017 07:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 октября 2017, 23:48

      миллион было для госкомпаний, а Галицкий со своего кармана платит поэтому 200 тысяч. сплошная бюрократия. Такая же история с постройкой стадионов....

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 октября 2017, 13:03

      Сумма по волшебству уменьшилась в шесть раз!Погребняку не платить и на всю Россию денег хватит.

      0
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 09:24

      Сначала миллион говорили, сейчас уже 200 тыщ. На деле 20 окажется, а 180 распилят.

      2
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 > paracetamol 5 октября 2017, 10:26

      не 200 тыщ. и останется но только рублей

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 октября 2017, 09:18

      а сколько платят клубы за своих фанов, особенно Спартак???

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 октября 2017, 08:48

      Давно пора вводить. Косяков судейских меньше будет

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 октября 2017, 08:41

      Один хороший штраф за любой косяк высокооплачиваемого футболёра)))

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 октября 2017, 08:20

      Надо сначала выяснить,сколько стоит аппаратура,которую применяли на КК.
      Наши чинуши запросто могут брать "золотые камеры", как главный ментовский завхоз закупал " золотые браслеты" для домашнего ареста... Мента вроде хотят посадить.. Футбольных ворюг не посадят точно

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 5 октября 2017, 07:42

      управляться будет из питера

      -3
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