Президент «Урала» полагает, что видеоповторы погубят российский футбол

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов вновь высказал свою отрицательную позицию по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов. По мнению функционера, они погубят наш футбол.

– Кто в «Урале» способен оплатить эту систему?

– Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро.

Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение – это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Урала» ее не будет?

– Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Система должна быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте.