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  • Президент «Урала» полагает, что видеоповторы погубят российский футбол

Президент «Урала» полагает, что видеоповторы погубят российский футбол

4 октября 2017, 20:05
13

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов вновь высказал свою отрицательную позицию по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов. По мнению функционера, они погубят наш футбол.

– Кто в «Урале» способен оплатить эту систему?

– Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро.

Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение – это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

– Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Урала» ее не будет?

– Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Система должна быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1507137254
Правильно, сложно будет матчи Спердяку продавать.
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BRO_football
1507137589
Конечно погубит. Как же теперь Урал с Тереком будет договорняки играть?
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Chesn0k
1507138724
катни своячка с тереком вот тебе и будет 200к
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Taps
1507139481
президент совсем плох, боится всего нового
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Александр52
1507142806
Правда, всегда победит дурь. Проверено временем.
Ответить
yanedo
1507144677
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов вновь высказал свою отрицательную позицию по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов.----ну конечно откаты ему не зачто будет брать вот и истерит
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Валерий2705
1507166157
"Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе." Это просто цитата дня!!! Вот потому у нас в стране все так, на руководящих постах сидят настоящие дол.боебы? По его мнению "скорость игры" это количество задержек во время матчей? То есть есть чем быстрее игра пройдет тем скоростнее футбол был что ли? Идиот!
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Марсович
1507173701
Договорняки тяжелее будет играть. А Гриша их любит. 17 лет в пердиве голову ебал екатеринбургским болелам
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Борз-95
1507176642
Видеоповторы-это единственно верное направление развития российского футбола
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