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    Президент «Урала» полагает, что видеоповторы погубят российский футбол

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов вновь высказал свою отрицательную позицию по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов. По мнению функционера, они погубят наш футбол.

    – Кто в «Урале» способен оплатить эту систему?

    – Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро.

    Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение – это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

    – Как отнесетесь, если у, условно, «Спартака» и «Краснодара» будет система видеоповторов, а у «Урала» ее не будет?

    – Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. Система должна быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2017 20:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 5 октября 2017, 07:10

      Видеоповторы-это единственно верное направление развития российского футбола

      1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 5 октября 2017, 06:21

      Договорняки тяжелее будет играть. А Гриша их любит. 17 лет в пердиве голову ебал екатеринбургским болелам

      0
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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 5 октября 2017, 04:15

      "Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе." Это просто цитата дня!!! Вот потому у нас в стране все так, на руководящих постах сидят настоящие дол.боебы? По его мнению "скорость игры" это количество задержек во время матчей? То есть есть чем быстрее игра пройдет тем скоростнее футбол был что ли? Идиот!

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 4 октября 2017, 22:17

      Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов вновь высказал свою отрицательную позицию по вопросу введения в РФПЛ видеоповторов.----ну конечно откаты ему не зачто будет брать вот и истерит

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 октября 2017, 21:46

      Правда, всегда победит дурь. Проверено временем.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Александр52 4 октября 2017, 22:18

      Точно, единственная проблема, повторы не откроют правды и никакой дури побеждать не нужно, там ее нету....

      1
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      Рейтинг: +1367

      Taps 4 октября 2017, 20:51

      президент совсем плох, боится всего нового

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 20:38

      катни своячка с тереком вот тебе и будет 200к

      2
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 4 октября 2017, 20:19

      Конечно погубит. Как же теперь Урал с Тереком будет договорняки играть?

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > BRO_football 4 октября 2017, 22:45

      хотел тоже самое написать))) +

      -1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:14

      Правильно, сложно будет матчи Спердяку продавать.

      4
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