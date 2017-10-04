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  • Чемпионку мира-2015 выгнали из Диснейуорлда за агрессивное поведение

Чемпионку мира-2015 выгнали из Диснейуорлда за агрессивное поведение

4 октября 2017, 17:20
4

Охрана Диснейуорлда в Орландо попросила форварда сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган покинуть комплекс за нарушение правила поведения. Об этом сообщил ресурс Fox.

Согласно источнику, 28-летняя американка в компании друзей-футболистов слишком громко вела себя в тематическом парке «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея» Epcot. Источник уточнил, что нападающий «Орландо Сити» Джайлз Барнс конфликтовал с посетителями Диснейуорлда и использовал нецензурные выражения.

«Она вела себя и выглядела неподобающе», – написал в протоколе о Морган офицер полиции.

В составе сборной американка выиграла олимпийский турнир-2012 и чемпионат мира-2015. Морган является действующей победительницей Лиги чемпионов в составе «Лиона», будучи арендованной у клуба из Орландо.

2-го октября футболистка опубликовала в инстаграм фотографию из Токио (Морган – третья слева во втором ряду).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Foxsports.com
США. МЛС США Барнс Джайлз
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1507127624
СЕСТРА МАРИО БАЛОТЕЛЛИ !
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shinnik
1507127912
можно фотку на.."выглядела неподобающе"?))
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Chesn0k
1507133502
Но быдлогопником будут называть Надежду Карпову за фразу "зашла похавать в макдак".)
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