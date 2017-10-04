Чемпионку мира-2015 выгнали из Диснейуорлда за агрессивное поведение

Охрана Диснейуорлда в Орландо попросила форварда сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган покинуть комплекс за нарушение правила поведения. Об этом сообщил ресурс Fox.

Согласно источнику, 28-летняя американка в компании друзей-футболистов слишком громко вела себя в тематическом парке «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея» Epcot. Источник уточнил, что нападающий «Орландо Сити» Джайлз Барнс конфликтовал с посетителями Диснейуорлда и использовал нецензурные выражения.

«Она вела себя и выглядела неподобающе», – написал в протоколе о Морган офицер полиции.

В составе сборной американка выиграла олимпийский турнир-2012 и чемпионат мира-2015. Морган является действующей победительницей Лиги чемпионов в составе «Лиона», будучи арендованной у клуба из Орландо.

2-го октября футболистка опубликовала в инстаграм фотографию из Токио (Морган – третья слева во втором ряду).