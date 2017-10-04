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    Чемпионку мира-2015 выгнали из Диснейуорлда за агрессивное поведение

    Охрана Диснейуорлда в Орландо попросила форварда сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган покинуть комплекс за нарушение правила поведения. Об этом сообщил ресурс Fox.

    Согласно источнику, 28-летняя американка в компании друзей-футболистов слишком громко вела себя в тематическом парке «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея» Epcot. Источник уточнил, что нападающий «Орландо Сити» Джайлз Барнс конфликтовал с посетителями Диснейуорлда и использовал нецензурные выражения.

    «Она вела себя и выглядела неподобающе», – написал в протоколе о Морган офицер полиции.

    В составе сборной американка выиграла олимпийский турнир-2012 и чемпионат мира-2015. Морган является действующей победительницей Лиги чемпионов в составе «Лиона», будучи арендованной у клуба из Орландо.

    2-го октября футболистка опубликовала в инстаграм фотографию из Токио (Морган – третья слева во втором ряду).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Foxsports.com

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    04.10.2017 17:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2017, 19:11

      Но быдлогопником будут называть Надежду Карпову за фразу "зашла похавать в макдак".)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 октября 2017, 17:38

      можно фотку на.."выглядела неподобающе"?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > shinnik 4 октября 2017, 18:16

      Тогда уж лучше бы видео)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 17:33

      СЕСТРА МАРИО БАЛОТЕЛЛИ !

      0
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