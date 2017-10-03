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    Фурсенко: «Санкт-Петербург строили иностранцы. Так будет и с «Зенитом»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на укор президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества легионеров в составе сине-бело-голубых. Функционер провел историческую аналогию.

    «Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с «Зенитом», – заявил Фурсенко.

    Напомним, что Путин 3 октября провел заседание по вопросу проведения ЧМ-2018.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2017 19:02
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 23:26

      Да ладно, Вова пошутил, и такая буча.

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 3 октября 2017, 23:24

      Так скоро тренера Джамшуда поставят.. о каких иностранцах речь)))?!

      0
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      Рейтинг: +1171

      Argon 3 октября 2017, 23:18

      хана Фурсенко. Через пару месяцев уйдет в отставку.

      0
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 3 октября 2017, 21:40

      Такая отмазка не прокатит у ВВП...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Как все! 3 октября 2017, 22:32

      ввп сам крышует газпром

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 3 октября 2017, 21:37

      Это ж клуб....кого е..бет каким образом они хотят развиваться и зарабатывать бабки

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Бубновский 3 октября 2017, 23:08

      успокойся твои недра 2-1,5 от тебя никуда не денутся

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 3 октября 2017, 21:24

      По моему он что то не так понял. )

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 октября 2017, 21:21

      Дерзкий парниша. Тут вроде курс на импортозамещение взят. А он иностранщину продвигает))) Да еще и рулевому перечит

      1
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      Рейтинг: +973

      Krics 3 октября 2017, 21:12

      Баклан, он и в Питере баклан.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 октября 2017, 20:55

      проектировали иностранцы а кто строил

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      Рейтинг: +25028

      bset 3 октября 2017, 20:54

      Ну а что не так? Много тут на российских автомобилях ездят? Я уверен, что намного меньше половины. Просто потому что российские автомобили хлам. Также и тут. Только в футболе этот хлам еще и стоит дороже, да и в обслуживании дороже обходится. Одни минусы, в общем.

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