Фурсенко: «Санкт-Петербург строили иностранцы. Так будет и с «Зенитом»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на укор президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества легионеров в составе сине-бело-голубых. Функционер провел историческую аналогию.

«Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с «Зенитом», – заявил Фурсенко.

Напомним, что Путин 3 октября провел заседание по вопросу проведения ЧМ-2018.