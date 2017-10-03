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  • Фурсенко: «Санкт-Петербург строили иностранцы. Так будет и с «Зенитом»

Фурсенко: «Санкт-Петербург строили иностранцы. Так будет и с «Зенитом»

3 октября 2017, 19:02
34

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на укор президента РФ Владимира Путина по поводу большого количества легионеров в составе сине-бело-голубых. Функционер провел историческую аналогию.

«Диалог с президентом воспринял как конструктивную критику. Мы согласны с тем, что надо развивать российский футбол, но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург: приехали иностранные архитекторы, а теперь это наше достояние. Так же будет и с «Зенитом», – заявил Фурсенко.

Напомним, что Путин 3 октября провел заседание по вопросу проведения ЧМ-2018.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (34)
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ВЛАДИВОСТОК
1507047859
Фурсенко........вы батенька дурак . Строили Петербург простые русские люди а проектировали здания иностранцы , потому что не было в России архитекторов мирового уровня......
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Полная Канистра
1507048136
Фурсенко сам иностранец
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Kotofey75
1507048178
Идиот... Питер построен на русских костях
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84aivengo
1507048777
надеюсь,путин его за такие слова отъе...ет
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Fireman-100
1507048779
Какой-же он тупой этот фурсенка, презерватив набитый кашей.
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prtcs
1507048968
Лучше послать на все четыре стороны всех этих "иностранцев", которые не верят в свой народ и не знают истории, тогда точно будут прекрасные спортсмены, которые будут гордиться своей страной и людьми.
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3a zenit
1507051640
опять говна набросили на вентилятор,Зенит у них во всём виноват...бабки напиздил со стадиона кореш Путина-Зенит с Газпромом виноваты,поле не выезжает по указке сверху-Зенит блять опять виноват...с кольцевой валька напиздила тысячи километров тоже Зенит виноват?Газпром влупил по началу в один бетон до 80 млн баксов-валя где эти бабки?Валя станет и.о. президента через год полтора,вот тогда настанет кино 100%.Хватить Зенит чмырить в сми когда есть другие клубы тихо пилящие бабло вашего региона!Фурсенко молодец всё он правильно для клуба делает ему не плевать на Зенит и 30-60 тыс на стадионе тому доказательство.
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raritet
1507052936
Конечно же, самые известные творения принадлежат иностранцам( итальянцам, англичанам, немцам) , но не нужно забывать что в Питере немало прекрасных зданий рожденных мыслью русских архитекторов. Что и говорить, без иностранцев , на данный момент, футбол в исполнении только российских игроков можно приравнять к пыткам средневековых инквизиторов. Вот ушел Халк. Такого персонажа в нашем футболе нет и не будет. Ушел Думбия. Попробуй найти русского Ваню, чтобы он смог повторить неповторимый дриблинг Думбии. Футбол-это театр, и если убрать еще нескольких актеров, зритель вообще перестанет посещать мероприятия.
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bset
1507053266
Ну а что не так? Много тут на российских автомобилях ездят? Я уверен, что намного меньше половины. Просто потому что российские автомобили хлам. Также и тут. Только в футболе этот хлам еще и стоит дороже, да и в обслуживании дороже обходится. Одни минусы, в общем.
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Krics
1507054355
Баклан, он и в Питере баклан.
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