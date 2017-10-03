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    Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра, а в Лиге Европы за «Зенит» бегают восемь иностранцев»

    В Кремле прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. В ходе заседания выступил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, после чего между ним и Владимиром Путиным произошел интересный диалог.

    «В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

    Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой», – сказал Фурсенко.

    «Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!» – ответил ему президент.

    «Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира», – парировал Фурсенко.

    «Посмотрим», – резюмировал Путин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2017 18:41
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 10:34

      Ну а что с 11 русскими балбесами тогда в Европе делать, каких сможем добиться результатов. Во многих чемпионатах результат делают легионеры, или Реал, Барса, Бавария только собственными игроками ЛЧ выигрывают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 3 октября 2017, 23:42

      ... а мерседес - истинно русский автомобиль!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1459

      Mariner > Поль 17 октября 2017, 05:38

      Сейчас разрабатывается российский автомобиль премиум класса, на котором позже будет ездить президент и не только. А ещё позже его пустят в продажу, но само собой он будет дорогой.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > Mariner 18 октября 2017, 01:07

      И кому нужен еНтот аФтомобиль???Это как с йотофоном.Безполезный кусок гоФФна!Да еще и дорогой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 октября 2017, 23:32

      Зря так про Зенит, клуб растет и это видно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8116

      nik55 > Nesterenko 4 октября 2017, 12:40

      не клуб растет а легионеры

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 3 октября 2017, 23:27

      Это жесть, истинно русская игра ) ржу не могу)

      4
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 3 октября 2017, 22:38

      Да с нашими бездарями скатимся до уровня Андорры. На фоне иностранцев наши раскрываются хоть - Кокорин, Ерохин, Кузяев и т.п. Лучше пусть бегают умеющие играть иностранцы и наши у них учатся, чем позориться постоянно. На 11 иностранцев приятнее смотреть, чем зажравшихся русских, которых лимит совсем расслабил.

      5
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      Рейтинг: +113

      Ivan7107 3 октября 2017, 22:06

      Навальный чтоли настроение ему подпортил , страну развалил , оставь хоть футбол в покое.

      7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 октября 2017, 22:06

      путин сам и создал этот политпроект газовый а теперь жалуется

      -1
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 3 октября 2017, 21:41



      Уровень российского футбола - это ФНЛ! Посмотрите сколько болел ходит на матчи в ФНЛ, почти все стадионы пустые. Если убрать легионеров из РПФЛ, то вообще не будут ходить.
      Уровень российских футболистов Дзюба, который с трех метров в ворота попасть не может. И зарплаты которые они не отрабатывают не разу.
      Те же англичане, за эти деньги носом землю роют, а наши почти всю игру пешком ходят и ждут уважения и премий)))
      0
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      6
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 3 октября 2017, 21:09

      К слову заголовок в корне не соотвествует тексту дальнейшему. В заголовке:Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра . В тексте: футбол СТАНЕТ истинно русской игрой...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > vaenruk 4 октября 2017, 05:55

      это же Бомбардир...тут главное желтый заголовок... а правда иль домысел - не важно...

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 октября 2017, 20:59

      В Реале, который 2 раза подряд становился победителем ЛЧ - играет в основном большинство легионеров. И что? От этого сборная Испании плохо выступает на международной арене???

      1
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