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  • Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра, а в Лиге Европы за «Зенит» бегают восемь иностранцев»

Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра, а в Лиге Европы за «Зенит» бегают восемь иностранцев»

3 октября 2017, 18:41
51

В Кремле прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. В ходе заседания выступил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, после чего между ним и Владимиром Путиным произошел интересный диалог.

«В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой», – сказал Фурсенко.

«Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!» – ответил ему президент.

«Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира», – парировал Фурсенко.

«Посмотрим», – резюмировал Путин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (51)
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edw7777
1507045573
Тьфу! Противно.
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3a zenit
1507046662
вот возьмёт и угодит Фурсенко Путину,выставит всех русских и Зенит начнёт сосать в ЛЕ...выборы скоро нужно создать видимость озабоченности футболом,а раньше оно ему и нах не впиралось значит.Что там смотреть он собрался хренову тучу лет болт на сборную ложили вызывая игроков по блату и за полгода они спохватились бля,сбродную им русскую подавай из хороших игроков.Ещё бы спросил какого тренер иностранный тренерует Зенит.Нехуй лезть в Зенит,там всё нормально.Мне нравится и другим болельщикам тоже я думаю.Главный вопрос Путину-какого хуя мутко ещё министр,от него даже УЕФА открестилось и не хочет видеть!?
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Konb48
1507047183
Вот это я понимаю! Путин прав на 100%! Зениту не мешало бы не только покупать русских игроков пачками, но и наигрывать их в состав. А то выходит, что классных игроков много, а играют все равно легионеры, хорошо зарабатывающие легионеры.
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SPARTAK__MOSCOW
1507047614
Если убрать всех иностранцев из всех клубов вы увидите цирк шапито! Болельщики хотят красивую и зрелищную игру. А не дегенератов, которые за миллион в месяц то договорняки играют, то у них пятка болит.
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STAFOR13
1507048565
Сначало нужно сделать условия такие как в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиги, Серии А если футбол это русская игра, то почему чемпион РФПЛ получает за золотые медали 8 млн рублей, а вылетевшие команды из АПЛ по 70 млн.фунов?! Насчёт игроков так же, во всех лигах топ 5 лимита нету, а клубы и сборные сильные, потому что иностранцы топ уровня играют в этих чемпионатах, тем самым передавая опыт игрокам данных стран, а нашим игрокам платят на уровне топ игроков, а играют они редко, чаще пешком ходят. Нету финансирования для маленьких команд типо СКА, у них состав, как у 5 лиги Англии... Не будет иностранцев с хорошем уровнем у нас в чемпионате, наши игроки вообще забудут как играть в футбол.
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udavMike
1507049627
Куда лезет...Пусть лучше за инфляцией в стране следит,довел страну до нищеты.На словах все зебест,а на самом деле жопа жопная...
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Андрей1979
1507052686
Если партийное руководство начало вмешиваться в наш футбол-футболу конец
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VOLK83
1507056064
Уровень российского футбола - это ФНЛ! Посмотрите сколько болел ходит на матчи в ФНЛ, почти все стадионы пустые. Если убрать легионеров из РПФЛ, то вообще не будут ходить. Уровень российских футболистов Дзюба, который с трех метров в ворота попасть не может. И зарплаты которые они не отрабатывают не разу. Те же англичане, за эти деньги носом землю роют, а наши почти всю игру пешком ходят и ждут уважения и премий))) 0 Ответить
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Ivan7107
1507057604
Навальный чтоли настроение ему подпортил , страну развалил , оставь хоть футбол в покое.
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Shaitan.
1507059518
Да с нашими бездарями скатимся до уровня Андорры. На фоне иностранцев наши раскрываются хоть - Кокорин, Ерохин, Кузяев и т.п. Лучше пусть бегают умеющие играть иностранцы и наши у них учатся, чем позориться постоянно. На 11 иностранцев приятнее смотреть, чем зажравшихся русских, которых лимит совсем расслабил.
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