Путин – Фурсенко: «Футбол – истинно русская игра, а в Лиге Европы за «Зенит» бегают восемь иностранцев»

В Кремле прошло совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. В ходе заседания выступил президент «Зенита» Сергей Фурсенко, после чего между ним и Владимиром Путиным произошел интересный диалог.

«В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены стадионы, подготовлена инфраструктура. Одухотворить инфраструктуру надо за счет зрелищного футбола. Красота футбола важнее результата. Играя в зрелищный футбол, «Зенит» привлек очень большое количество болельщиков на стадион. Довел количество до 50 тысяч человек. Причем другие люди появились на стадионе – приходят семьи с детьми.

Клубам надо учиться зарабатывать самим. Иначе мы станет бременем для федерального и регионального бюджетов. Рекламодатели стали активнее. Если российский футбол будет зрелищным, придет и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того – футбол станет истинно русской игрой», – сказал Фурсенко.

«Молодец, Сергей. Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!» – ответил ему президент.

«Владимир Владимирович, мы во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира», – парировал Фурсенко.

«Посмотрим», – резюмировал Путин.