Промес: «В игре с «Ливерпулем» удача была на стороне «Спартака», но почему после ничьей с «Тосно» не говорят, что им повезло?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признал, что удача сопутствовала красно-белым в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Также голландец подчеркнул, что следующие две игры с «Севильей» станут для команды определяющими в борьбе за выход в плей-офф.

– После гола «Ливерпуля» вы закрыли лицо и долго сидели без движения. Какие эмоции испытывали?

– Я расстроился, что мы потеряли преимущество. Опять. Я ведь хотел победы для «Спартака». А этот гол мы вообще пропустили слишком просто – на раз-два. Подобное недопустимо.

– Фернандо во втором тайме едва не допустил ошибку у своей штрафной. Он сейчас не в лучшей форме?

– Такое может случиться с каждым. Да и кто я такой, чтобы осуждать Фернандо? Тем более после того, как он забил такой роскошный гол «Ливерпулю» в Лиге чемпионов! Поверьте, Фернандо очень важен для команды. Не у Фернандо сейчас неудачное время, а у «Спартака» в целом. Думаю, я единственный в «Спартаке», у кого сегодня плюс-минус та же статистика, что и в прошлом сезоне.

– Лучшим игроком матча с «Ливерпулем» признали Андрея Ещенко.

– И заслуженно: он провел прекрасный матч. Но это его работа. Разве хорошая игра Ещенко – для кого-то сюрприз? Уверен, Андрей продолжит в том же духе.

– «Спартаку» повезло отстоять ничью с «Ливерпулем»?

– Повезло, не повезло… У «Ливерпуля» были шансы еще забить – да, здесь удача была на нашей стороне. Но почему после ничьей «Тосно» не говорят, что «Тосно» повезло? То же самое ведь! «Спартак» был достаточно хорош, чтобы добиться такого результата с «Ливерпулем». Надеюсь, когда я и все десять наших травмированных игроков вернутся на поле, дела пойдут еще лучше.

– Две встречи с «Севильей» — ключевые для «Спартака»?

– Да. И очень сложные. Это настоящий топ-клуб, в чемпионате они выглядят отлично и возглавляют нашу группу. Игры с «Севильей» должны быть интересными.

– Лучший матч «Спартака» в этом сезоне?

– Из последних — против «Ливерпуля». А еще мне понравилось, как мы обыграли «Краснодар»