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    Промес: «В игре с «Ливерпулем» удача была на стороне «Спартака», но почему после ничьей с «Тосно» не говорят, что им повезло?»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признал, что удача сопутствовала красно-белым в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Также голландец подчеркнул, что следующие две игры с «Севильей» станут для команды определяющими в борьбе за выход в плей-офф.

    – После гола «Ливерпуля» вы закрыли лицо и долго сидели без движения. Какие эмоции испытывали?

    – Я расстроился, что мы потеряли преимущество. Опять. Я ведь хотел победы для «Спартака». А этот гол мы вообще пропустили слишком просто – на раз-два. Подобное недопустимо.

    – Фернандо во втором тайме едва не допустил ошибку у своей штрафной. Он сейчас не в лучшей форме?

    – Такое может случиться с каждым. Да и кто я такой, чтобы осуждать Фернандо? Тем более после того, как он забил такой роскошный гол «Ливерпулю» в Лиге чемпионов! Поверьте, Фернандо очень важен для команды. Не у Фернандо сейчас неудачное время, а у «Спартака» в целом. Думаю, я единственный в «Спартаке», у кого сегодня плюс-минус та же статистика, что и в прошлом сезоне.

    – Лучшим игроком матча с «Ливерпулем» признали Андрея Ещенко.

    – И заслуженно: он провел прекрасный матч. Но это его работа. Разве хорошая игра Ещенко – для кого-то сюрприз? Уверен, Андрей продолжит в том же духе.

    – «Спартаку» повезло отстоять ничью с «Ливерпулем»?

    – Повезло, не повезло… У «Ливерпуля» были шансы еще забить – да, здесь удача была на нашей стороне. Но почему после ничьей «Тосно» не говорят, что «Тосно» повезло? То же самое ведь! «Спартак» был достаточно хорош, чтобы добиться такого результата с «Ливерпулем». Надеюсь, когда я и все десять наших травмированных игроков вернутся на поле, дела пойдут еще лучше.

    – Две встречи с «Севильей» — ключевые для «Спартака»?

    – Да. И очень сложные. Это настоящий топ-клуб, в чемпионате они выглядят отлично и возглавляют нашу группу. Игры с «Севильей» должны быть интересными.

    – Лучший матч «Спартака» в этом сезоне?

    – Из последних — против «Ливерпуля». А еще мне понравилось, как мы обыграли «Краснодар»

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2017 17:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 3 октября 2017, 22:04

      Такие клубы как Тосно, Спартак должен разрывать, отсюда и критика! А Ливерпуль силен, ничья достойный результат, даже при плохой игре!

      2
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 3 октября 2017, 19:01

      ну бывает такое в футболе - кому то везет.. че теперь разговоры разговаривать , результат то не изменишь..

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 октября 2017, 18:22

      По-моему в игре с Тосно Спартаку опять повезло! Еще бы пару минут и третий бы пропустили! времени Тосно не хватило!

      6
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Serjoga 3 октября 2017, 21:31

      Для одних стакан на половину пуст, для других на половину полон

      0
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      Рейтинг: +3815

      lordmrv > OldenVad 3 октября 2017, 22:13

      Не обращай на него внимание. СКА-Хабаровск они буквально разорвали)))

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 3 октября 2017, 18:14

      Абсолютно прав Промес! Только такие как Орлов считают, что если Спартак выиграл, то им повезло, если проиграл, то так должно быть.

      5
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > ROSTOV SUPER 3 октября 2017, 21:32

      у каждого свои недостатки )))

      1
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