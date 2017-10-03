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    Орлов: «Локомотив» – главный конкурент «Зенита», на данный момент железнодорожники сильнее «Спартака»

    Телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что считает «Локомотив» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

    После 12-ти туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, набрав 28 очков. В активе железнодорожников на два балла меньше.

    «Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» – чемпион». Ну ребят, молодая же команда – многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть все: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же, Ерохин, Кузяев.

    Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.

    На сегодня главный конкурент «Зенита» – это «Локомотив», но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Они забили четыре «Спартаку», обыграли ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом», это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Семин на правильном пути.

    Вспомните, как классно Эдер вошел в игру с «Динамо» и усилил атаку! Сила Семина – в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, «Локо» серьезно поборется с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2017 12:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 4 октября 2017, 11:30

      удачи Палычу

      0
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 3 октября 2017, 21:24

      Что гадать? 30-й тур все покажет.

      2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 3 октября 2017, 20:08

      Юрий Палыч умеет работать с командами и он это неоднократно доказывал, и Зенит "часто показывает", что в футбол играют не деньги, так что назначать его чемпионом еще рановато. Может еще и Спартак и ЦСКА прорвет. Еще хочу сказать - хватит считать какой клуб богаче, Газпром Газпромом, но Зенит и сам зарабатывает слава богу, и Халка не задаром продали, даже смотрю, аж жевачка "Зенит" (жевачек например Тосно, Анжи или даже ЦСКА не видел - можно поприкалываться)

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2017, 18:44

      если зина выиграет чемпионат,то можно с уверенностью что соперники были очень слабы в этом сезоне,как никогда

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 октября 2017, 15:55

      да вряд ли, если уж не краснодар то не локо точно

      -2
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      Рейтинг: +4086

      raritet 3 октября 2017, 15:46

      Впереди еще столько туров, что заранее нельзя говорить, кто станет чемпионом. Представить сложно ,например,что чемпионом станет снова Спартак. А это всего -навсего , все оставшиеся туры без провалов, и в это же время косяки Локо, Зенита ,ЦСКА. В самом деле, в Зените , до конца нет игры построенной на железной дисциплине-аргентинцы, что с них возьмешь.

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 3 октября 2017, 15:36

      Цыплят по осени считают!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 3 октября 2017, 15:23

      Спартаку уже ничего не светит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 октября 2017, 15:11

      А при чем тут вообще Спартак с его 17ю очками в турнире? )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +11358

      alp > VIPded 3 октября 2017, 15:49

      потому что они после каждой победы золотые медали примеряют ))

      3
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 3 октября 2017, 13:06

      Зенит не сильнее ЛОКО, а просто богаче!

      17
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      ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg > сергей николаевич 3 октября 2017, 13:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как и ты не умён, а завистлив)

      -12
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      Рейтинг: +519

      Dammit > RotBerg 3 октября 2017, 14:21

      Ну почему завистлив...Не всегда деньги играют определяющую роль (Лестер-наглядный пример), но Локо действительно беднее в несколько раз и все последние усиления-либо свободные агенты, либо 2-3 миллиона,в отличие от Зенита. Соответственно, глубина запаса гораздо ниже и количеством и качеством. Поэтому, Локо гораздо труднее, но они всё равно пока дают конкуренцию, что круто

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Dammit 3 октября 2017, 14:57

      О да ржд бедная конторка,ведь у неё конкуренты последние копейки отбирают.Как думаешь если ты один в стране будешь продавать туалетную бумагу,все будут считать тебя бедным?

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > 3a zenit 3 октября 2017, 16:34

      Маловероятно) Но я не особо силён в финансах РЖД, да и остальных тоже, я руководствуюсь чисто фактами о составах команд, о том, сколько тратит Зенит и сколько Локо. Вернее даже не фактами о тратах, а о стоимостях футболистов. И по мне-очевидно, у кого они больше.
      При этом повторюсь, что деньги не всегда главное.

      -1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Dammit 3 октября 2017, 17:07

      Отмените лимит
      И сборная Аргентины будет играть за Зенит.
      А Мюллеру в Вип Кресле
      Чай будет подавать Месси.
      Я отвечаю,
      Деньги ничего не решают.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > subbotaspartak 3 октября 2017, 17:49

      а в Спартаке будет на поле играть 11 негров за копейки...

      -2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > 3a zenit 4 октября 2017, 11:10

      конторка то не бедная, только вкладывать в клуб желанием не горит, да и жесткий контроль над нами сейчас из УЕФА, благодаря тете Оле. У вас по другому, Миллер вон на все матчи ходит.

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