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  • Орлов: «Локомотив» – главный конкурент «Зенита», на данный момент железнодорожники сильнее «Спартака»

Орлов: «Локомотив» – главный конкурент «Зенита», на данный момент железнодорожники сильнее «Спартака»

3 октября 2017, 12:59
18

Телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что считает «Локомотив» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

После 12-ти туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, набрав 28 очков. В активе железнодорожников на два балла меньше.

«Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» – чемпион». Ну ребят, молодая же команда – многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть все: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же, Ерохин, Кузяев.

Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.

На сегодня главный конкурент «Зенита» – это «Локомотив», но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Они забили четыре «Спартаку», обыграли ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом», это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Семин на правильном пути.

Вспомните, как классно Эдер вошел в игру с «Динамо» и усилил атаку! Сила Семина – в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, «Локо» серьезно поборется с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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сергей николаевич
1507025181
Зенит не сильнее ЛОКО, а просто богаче!
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VIPded
1507032712
А при чем тут вообще Спартак с его 17ю очками в турнире? )))
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Остап Бендер 1927
1507033433
Спартаку уже ничего не светит
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niko5
1507034216
Цыплят по осени считают!!
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raritet
1507034784
Впереди еще столько туров, что заранее нельзя говорить, кто станет чемпионом. Представить сложно ,например,что чемпионом станет снова Спартак. А это всего -навсего , все оставшиеся туры без провалов, и в это же время косяки Локо, Зенита ,ЦСКА. В самом деле, в Зените , до конца нет игры построенной на железной дисциплине-аргентинцы, что с них возьмешь.
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карасевщина
1507035344
да вряд ли, если уж не краснодар то не локо точно
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Каратель помойников
1507045465
если зина выиграет чемпионат,то можно с уверенностью что соперники были очень слабы в этом сезоне,как никогда
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Kokmarov
1507050537
Юрий Палыч умеет работать с командами и он это неоднократно доказывал, и Зенит "часто показывает", что в футбол играют не деньги, так что назначать его чемпионом еще рановато. Может еще и Спартак и ЦСКА прорвет. Еще хочу сказать - хватит считать какой клуб богаче, Газпром Газпромом, но Зенит и сам зарабатывает слава богу, и Халка не задаром продали, даже смотрю, аж жевачка "Зенит" (жевачек например Тосно, Анжи или даже ЦСКА не видел - можно поприкалываться)
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_LM_
1507055063
Что гадать? 30-й тур все покажет.
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бесёнок
1507105800
удачи Палычу
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