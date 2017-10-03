Орлов: «Локомотив» – главный конкурент «Зенита», на данный момент железнодорожники сильнее «Спартака»

Телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что считает «Локомотив» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

После 12-ти туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, набрав 28 очков. В активе железнодорожников на два балла меньше.

«Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» – чемпион». Ну ребят, молодая же команда – многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть все: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же, Ерохин, Кузяев.

Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.

На сегодня главный конкурент «Зенита» – это «Локомотив», но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Они забили четыре «Спартаку», обыграли ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом», это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Семин на правильном пути.

Вспомните, как классно Эдер вошел в игру с «Динамо» и усилил атаку! Сила Семина – в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, «Локо» серьезно поборется с «Зенитом» за чемпионство», – сказал Орлов.