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    Бонуччи смотрит на будущее «Милана» с оптимизмом

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи призвал фанатов своей команды смотреть в будущее с оптимизмом.

    «Давайте посмотрим вперед, чтобы разделить командный дух, увиденный вчера вечером», – написал в своем инстаграме защитник.

    Напомним, что матч седьмого тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 0:2. После семи туров «Милан» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 12-ю очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет девять очков.

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    Источник: Instagram

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    02.10.2017 17:40
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