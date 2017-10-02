В Англии предполагают, что Луис во время обеда с Обамеянгом пытался убедить габонца перейти в «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис был замечен в компании нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Футболисты вместе обедали в парижском ресторане Cesar.

Английские СМИ предполагают, что бразилец, возможно, пытался убедить габонца присоединиться к синим.

Луис встретился с Обамеянгом после того, как последний выразил сомнения по поводу своего будущего в «Боруссии».

Ранее форвард, который мог покинуть «шмелей» минувшим летом, заявил: «Я счастлив остаться в Дортмунде, однако я не знаю, что произойдет по окончании сезона».

Сообщается, что после совместно проведенного обеда Луис и Обамеянг находились в приподнятом настроении.