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    В Англии предполагают, что Луис во время обеда с Обамеянгом пытался убедить габонца перейти в «Челси»

    Защитник «Челси» Давид Луис был замечен в компании нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Футболисты вместе обедали в парижском ресторане Cesar.

    Английские СМИ предполагают, что бразилец, возможно, пытался убедить габонца присоединиться к синим.

    Луис встретился с Обамеянгом после того, как последний выразил сомнения по поводу своего будущего в «Боруссии».

    Ранее форвард, который мог покинуть «шмелей» минувшим летом, заявил: «Я счастлив остаться в Дортмунде, однако я не знаю, что произойдет по окончании сезона».

    Сообщается, что после совместно проведенного обеда Луис и Обамеянг находились в приподнятом настроении.

    Источник: Tribalfootball

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    02.10.2017 16:40
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