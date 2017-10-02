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    Ташуев связал высокую результативность Кокорина с куражом

    Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев считает, что удачное начало сезона форвардом «Зенита» Александром Кокориным связано с куражом. Он пожелал футболисту не терять его, а также избежать травмы.

    «В начале сезона Кокорин забивал и аргументировал это возвращением на родную позицию центрфорварда. Сейчас Роберто Манчини ставит его на фланг, но Александр продолжает забивать. Я связываю это с куражом. Можно говорить о составляющей позитива в его результативности.

    Игрок почувствовал уверенность, играя чистого форварда, теперь это чувство продолжается по инерции. Да, позиция на фланге — не его, объем работы более высокий, но хорошее настроение помогает решать определенные эпизоды игры. На классе и с хорошим эмоциональным фоном, например, можно выпрыгнуть чуть выше, чем позволяют реальные физические возможности. Это маленький эпизод, показывающий настрой Кокорина на игру.

    Как долго может продолжаться этот кураж? Если не будет травм, то это будет достаточно длительный период. Саша Кокорин сейчас в достаточно хорошей форме, ничто ему не мешает играть. Все хорошо в команде, нет проблем с тренером. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем. Пожелаем ему избежать травм», – считает Ташуев.

    В текущем сезоне Кокорин в 12 стартовых матчах РФПЛ записал на свой счет восемь голов и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.10.2017 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 октября 2017, 16:36

      Бред

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:02

      Кто такой Ташуев? Не слышал!

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 2 октября 2017, 10:26

      Молодец.

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 10:06

      Успех Кокорина связан с несколькими факторами, в числе которых и кураж, конечно же!!.. Фартовые действия форварда впереди обнадёживают партнёров и придают новый импульс командным действиям!!
      Нынешняя игра Александра многим нравится, вне зависимости от клубных предпочтений, а это дорогого стоит!!!!

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