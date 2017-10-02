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Эдер старается не думать о попадании в Лигу чемпионов

2 октября 2017, 08:55
4

Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал за счет чего его команде удастся выдержать чемпионскую гонку, продлив победную серию. Напомним, что Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.

— Что «Локомотиву» нужно сделать, чтобы продолжить победную серию?

— Нужно стараться действовать компактнее, чаще контролировать мяч, активно искать свободные зоны на половине поля соперника. И, конечно, пытаться забивать как можно больше голов.

— Сейчас «Локомотив» достаточно уверенно идет на втором месте в таблице, которое дает возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Что можете пообещать сделать, если «Локо» в итоге пробьется в число участников главного еврокубка? Может быть, споете прямо на стадионе?

— Наверное, вам лучше задать мне этот вопрос, когда «Локомотив» выполнит эту задачу и попадет в Лигу чемпионов (смеется).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер
Комментарии (4)
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bumer_moscow
1506926225
ждем
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paracetamol
1506932064
Уже испужался?
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Diesel133
1506937428
второе место - это групповой этап.
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карасевщина
1506958107
правильно че думать куда не попадешь все равно
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