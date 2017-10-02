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    Эдер старается не думать о попадании в Лигу чемпионов

    Нападающий «Локомотива» Эдер рассказал за счет чего его команде удастся выдержать чемпионскую гонку, продлив победную серию. Напомним, что Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» завершился со счетом 3:0. Железнодорожники после этой встречи занимают вторую строчку в турнирной таблице с 26-ю очками, а бело-голубые идут на 15-й, предпоследней, строчке с 10-ю очками.

    — Что «Локомотиву» нужно сделать, чтобы продолжить победную серию?

    — Нужно стараться действовать компактнее, чаще контролировать мяч, активно искать свободные зоны на половине поля соперника. И, конечно, пытаться забивать как можно больше голов.

    — Сейчас «Локомотив» достаточно уверенно идет на втором месте в таблице, которое дает возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Что можете пообещать сделать, если «Локо» в итоге пробьется в число участников главного еврокубка? Может быть, споете прямо на стадионе?

    — Наверное, вам лучше задать мне этот вопрос, когда «Локомотив» выполнит эту задачу и попадет в Лигу чемпионов (смеется).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.10.2017 08:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 октября 2017, 18:28

      правильно че думать куда не попадешь все равно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2017, 12:43

      второе место - это групповой этап.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:14

      Уже испужался?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 октября 2017, 09:37

      ждем

      0
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