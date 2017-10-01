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  • Эдер – после победы над «Динамо»: «Локомотив» может гораздо больше»

Эдер – после победы над «Динамо»: «Локомотив» может гораздо больше»

1 октября 2017, 22:13
6

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги и прокомментировал вызов в сборную Португалии.

«Думаю, что сегодня удалось победить «Динамо» за счет слаженной игры команды. Сейчас «Локомотив» способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше.

«Для меня вызов в национальную команду Португалия стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем», – сказал 29-летний игрок.

Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Эдер
Комментарии (6)
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Fan Loko mik
1506887181
Конечно способен показывать более высокий результат, но когда уже появится Чорлука?
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paracetamol
1506888187
Кого обыграли-то, пердив!
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insider_retro
1506888435
Дело говорит португалец! Впереди у Локо есть группа игроков, которые действуют акцентировано на создание голевых комбинаций и Эдер там, как рыба в воде!!... Как он сегодня здорово ставил корпус, освобождая коридор для падающего с мячом партнёра, а потом выцарапал мяч, освободился и забил!!!... Классно!!
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DOCTOR PENALTY
1506889418
Жаль, что только аренда.Хороший игрочок.
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