Эдер – после победы над «Динамо»: «Локомотив» может гораздо больше»

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги и прокомментировал вызов в сборную Португалии.

«Думаю, что сегодня удалось победить «Динамо» за счет слаженной игры команды. Сейчас «Локомотив» способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше.

«Для меня вызов в национальную команду Португалия стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем», – сказал 29-летний игрок.

Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.