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    Эдер – после победы над «Динамо»: «Локомотив» может гораздо больше»

    Нападающий «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями после победы над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги и прокомментировал вызов в сборную Португалии.

    «Думаю, что сегодня удалось победить «Динамо» за счет слаженной игры команды. Сейчас «Локомотив» способен показывать более высокий результат в чемпионате России. Команда находится на втором месте, но, на мой взгляд, мы можем гораздо больше.

    «Для меня вызов в национальную команду Португалия стал очень важным событием. Я не вызывался с марта, рад, что главный тренер Фернанду Сантуш обратил на меня внимание. Это придаст мне уверенности в дальнейшем», – сказал 29-летний игрок.

    Эдер пополнил состав железнодорожников в августе, перейдя из «Лилля» на правах аренды. В текущем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в семи встречах всех турниров.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2017 22:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 23:23

      Жаль, что только аренда.Хороший игрочок.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 11:47

      посмотрим, как дальше будет себя проявлять. если хорошо, попробуют выкупить

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 23:07

      Дело говорит португалец! Впереди у Локо есть группа игроков, которые действуют акцентировано на создание голевых комбинаций и Эдер там, как рыба в воде!!...
      Как он сегодня здорово ставил корпус, освобождая коридор для падающего с мячом партнёра, а потом выцарапал мяч, освободился и забил!!!... Классно!!

      2
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 23:03

      Кого обыграли-то, пердив!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > paracetamol 1 октября 2017, 23:26

      Тебе лишь бы какую-нибудь гадость написать...
      PS: А Зенит не смог этого сделать...

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 октября 2017, 22:46

      Конечно способен показывать более высокий результат, но когда уже появится Чорлука?

      2
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