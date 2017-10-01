Иско: «Реал» много создает голевых моментов, но пока слабо их реализует»

Полузащитник «Реала» Иско не считает, что команда потеряла уверенность в своих силах на старте нынешнего сезона. По его словам, не в этом дело в неудачных результатах команды в Примере.

«Мы никогда не теряли уверенности в своих силах, даже во время черной полосы. У нас есть на счету фантастический матч в Дортмунде, где мы до этой недели никогда не выигрывали. Эта победа очень важна для нас.

В этой встрече мы смогли показать свои лучшие качества, это была фантастическая игра. Все это только повысит уверенность команды.

Что касается результатов во внутреннем чемпионате, то их пока нельзя назвать хорошими, но они не являются точным отражением наших выступлений. Любой скажет, что мы много создаем голевых моментов, но пока слабо их реализуем», – приводит слова Иско Sport.es.

В рамках седьмого тура испанской Примеры «Реал» встретится с «Эспаньолом» на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 1 октября, в 21:45 по московскому времени.