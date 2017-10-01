Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

Напомним, что ранее Конте отказался продлевать свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересовано китайское руководство «Милана».