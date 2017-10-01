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Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

1 октября 2017, 06:08
21

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

Напомним, что ранее Конте отказался продлевать свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересовано китайское руководство «Милана».

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (21)
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Obojaemiy
1506829126
Помощником к карерре
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VSt
1506835697
Частая смена тренеров - это почерк Челси. Ничего нового.
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cska-62
1506838706
А он что думал? Что сможет встречаться в любой момент с самим Романом Аркадьевичем? Да такого права не имел даже Березовский, пока случайно в ванной не запутался своей шеей в объятиях шарфика... :-)))
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kos999
1506845069
Цену набирает...
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Sarco999
1506852762
Я простой болельщик Челси , и даже у меня бомбит от нашего руководства , в особенности от спортивного директора и маринки , я представляю каково Конте , что тут удивительного ,я его полностью пойму ,если уйдет , надо было человеку хотя бы половину игроков которых он требовал купить , финансов на это было более чем достаточно ( только продажи ) , но БЕЗДАРНЫЙ негр спортитвный директор сделал свое дело.
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allkeeper
1506853029
Безумие... что делается...
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BRO_football
1506859048
А вот и место для Анчелотти освободилось. Ждите скоро слухов, что бывший главный тренер Баварии займёт место Антонио Конте в Челси
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САНЁК17
1506869527
Любой время встречаться с руководством только через секретаршей,сначала её удовлетворить надо.
Ответить
САНЁК17
1506869676
А что с Моратой?
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UmbroDon
1506886377
Слуцкий хочет работать в Челси!
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