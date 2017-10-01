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    Конте решил покинуть «Челси» по окончании сезона

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона намерен покинуть команду. Проблема заключается в том, что ему так и не удалось наладить натянутые отношения с руководством клуба. Специалиста не устраивает тот момент, что у него нет возможности встретиться в любой момент с владельцем английского клуба Романом Абрамовичем.

    Напомним, что ранее Конте отказался продлевать свой действующий контракт, рассчитанный до лета 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересовано китайское руководство «Милана».

    Источник: The Times

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    01.10.2017 06:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 1 октября 2017, 22:32

      Слуцкий хочет работать в Челси!

      0
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 1 октября 2017, 17:54

      А что с Моратой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 1 октября 2017, 17:52

      Любой время встречаться с руководством только через секретаршей,сначала её удовлетворить надо.

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 1 октября 2017, 14:57

      А вот и место для Анчелотти освободилось.
      Ждите скоро слухов, что бывший главный тренер Баварии займёт место Антонио Конте в Челси

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 октября 2017, 13:17

      Безумие... что делается...

      0
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 1 октября 2017, 13:12

      Я простой болельщик Челси , и даже у меня бомбит от нашего руководства , в особенности от спортивного директора и маринки , я представляю каково Конте , что тут удивительного ,я его полностью пойму ,если уйдет , надо было человеку хотя бы половину игроков которых он требовал купить , финансов на это было более чем достаточно ( только продажи ) , но БЕЗДАРНЫЙ негр спортитвный директор сделал свое дело.

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      Рейтинг: +106

      kos999 1 октября 2017, 11:04

      Цену набирает...

      0
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 1 октября 2017, 10:30

      Бред, чушь, идиотизм....

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 октября 2017, 10:17

      Ну и чёрт с ним.

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      Рейтинг: +600

      polozovs 1 октября 2017, 09:24

      Анчелотти в Челси, конте в милан.
      Странно читать, что место под Слуцкого- какой Слуцкий если он 17 место в Чемпионшип ?????
      Тут как бы Каррера в Милан не вернулся с такими результатами. Но надеюсь он исправит положение и выберет работу главного а не помощника.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > polozovs 1 октября 2017, 14:59

      Если тебе такой состав дали, как Слуцкому, и за пару недель до старта, 3ка лучших игроков твоей команды, вдруг упаковали бы чемоданы и уехали бы в АПЛ . . . а какое место ты бы занимал, с таким составом???

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