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    Рейнгольд: «Полкоманды надо гнать из «Спартака» в шею. Игроки просто обнаглели»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру гостей.

    На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

    – Все очень просто: полкоманды здесь надо гнать в шею из «Спартака»! Пускай они выступают за «Спартак-2» или какой-то другой клуб.

    – Игра футболистов «Спартака» не дотягивает до определенного уровня?

    – Просто команда потеряла дух профессионализма. К своей работе надо относиться профессионально. Тогда не будет происходить того, что происходило в этой игре. Я ждал, что команда все-таки преобразится, что игроки поймут, за какой клуб выступают. Но сегодня я понял только одно: они просто обнаглели. То, как они сегодня играли, это футбольное преступление.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Rusfootball.info

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    17.09.2017 20:06
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 сентября 2017, 10:42

      Всё верно. Нечего добавить даже.

      3
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 18 сентября 2017, 09:01

      Нехер собирать "с миру по нитке"- где спартаковские воспитанники?
      Играют в других клубах. Неплохо играют, а со Спартаком так вообще,как в последний раз.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 сентября 2017, 07:26

      Все намного прощще...
      Причина кроется в обмундировании.
      Какой Му Дила в спартаковском окружении ,решил с того ни сего ,изменить традиц.цвета команды и подделаться под форму Ливера?
      Тут явно что то не так...
      На чужом счастье,счастье не построишь!
      ps Призываем! Спартаку срочно менять сформу,а игровую форсировать!
      А на досуге учите итальянский ,пригодится во время игры!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 сентября 2017, 05:52

      КРЫШУ СОРВАЛО, ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ...

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 сентября 2017, 00:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      старый маразматик чемпион 1962 года

      -4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2017, 00:02

      Даже у экспертов все очень просто. Не говоря уж о неграмотных болелах. Гнать, лишить денег. Предлагаю все-таки особо злостных расстреливать на стадионах. Продавать билеты на казнь. Можно и финансы поправить, игроков прикупить, тренера сменить на Гвардиолу...

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 17 сентября 2017, 22:48

      Рейнгольд - обсалютно прав! Это преступление носит название - "ХАЛАТНОСТЬ" и это статья. Если рабочий плохо выполняет свои обязанности - ему "режут КТУ" или оставляют без ежемесячной премии. А эти золотые мальчики всегда в стороне!!!

      6
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      Рейтинг: +11240

      alp 17 сентября 2017, 22:40

      Рейнголд вроде как недавно восхищался этой командой... Или это был другой Рейнголд.... Или то была другая команда?

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 сентября 2017, 22:40

      Странный этот дедушка. Забыл, как это бывает. У Спартака потенции хватило на один раз. Всё. Полшестого. Отдыхай. Никакие старания не помогут )

      3
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      Рейтинг: +1310

      Taps 17 сентября 2017, 22:37

      Рейнгольда - в тренеришки !

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