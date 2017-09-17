Рейнгольд: «Полкоманды надо гнать из «Спартака» в шею. Игроки просто обнаглели»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру гостей.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место.

– Все очень просто: полкоманды здесь надо гнать в шею из «Спартака»! Пускай они выступают за «Спартак-2» или какой-то другой клуб.

– Игра футболистов «Спартака» не дотягивает до определенного уровня?

– Просто команда потеряла дух профессионализма. К своей работе надо относиться профессионально. Тогда не будет происходить того, что происходило в этой игре. Я ждал, что команда все-таки преобразится, что игроки поймут, за какой клуб выступают. Но сегодня я понял только одно: они просто обнаглели. То, как они сегодня играли, это футбольное преступление.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы