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    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы


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    Голосов: 11
    17.09.2017 15:05
    «Тосно» отыграл два мяча у чемпиона, проведя в меньшинстве большую часть матча.

    «Опять на последних минутах прижались. Не знаю, почему так получается», – рассуждал после игры с «Марибором» Александр Самедов. Тогда «Спартак» упустил победу в самой концовке, а по развитию матча вообще мог проиграть. С «Тосно» получилось еще хуже. Каррера решился произвести ротацию и вроде бы полностью угадал с новым составом. «Спартак» доминировал, забивал, а потом снова повторил такие же ошибки.

    Защитник «Тосно» Шахов получил красную карточку уже на 29 минуте. Каррера сразу же снял лишнего защитника, выпустив в атаку Промеса. «Спартак» захватил мяч и забил дважды. То, что произошло с командой после гола Пашалича, объяснить сложно. Артем Ребров всеми способами потягивал время и не торопился вводить мяч в игру. «Спартак» прижимался к воротам и пытался забивать в контратаках игравшему в меньшинстве «Тосно».

    В концовке «Спартак» наказали. Оба мяча создал новый сборник Заболотный. Сначала нападающий отобрал мяч в прессинге и ассистировал Маркову. Затем он же открылся на грани офсайда и сравнял счет на 90-й минуте. «Спартак» снова провалил концовку матча и упустил победу. Красно-белые опять не показали даже зачаток чемпионского футбола прошлого сезона. Победный матч с «Рубином» оказался не началом возрождения, а лишь сладким воспоминанием.

    У «Спартака» Карреры большие проблемы. Их объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что дело в долгом праздновании чемпионства, от которого «Спартак» еще не отошел. Другие винят форму лидеров клуба. Фернандо часто проваливается, Глушаков травмируется, Адриано мало забивает. У Массимо Карреры все еще большой кредит доверия от руководства, но когда-то закончится и он. «Спартак» снова возвращается к тому, что происходило с ним 16 лет без трофеев.

    И это грустно даже для нейтральных болельщиков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 сентября 2017, 08:18

      Позор игрокам которые сливают игры-где профессиональная гордость?

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 18 сентября 2017, 07:48

      меньший позор был бы,если проиграли 0 5

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 сентября 2017, 00:25

      Спартак - "часовый" чемпион, как и ожидалось.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 00:05

      спартак разучился лет 16 уже, у федуна денег нет больше покупать победки

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 сентября 2017, 23:49

      Говорят, что сплавляют Карреру. Вряд ли так уж очевидно. Проблемы возникают по нескольким причинам. Возраст ведущих - одна из них. У нас старики любят уважение и покой.

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 17 сентября 2017, 22:07

      Это даже не "Лестер" после чемпионства в АПЛ. "Это" ещё хуже. К зимнему ТО будем бороться за выживание. (((

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 сентября 2017, 22:01

      все возвращается в прошлом году был непонятный фарт а теперь возврат долга

      3
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      Рейтинг: +62

      Minandinho 17 сентября 2017, 21:40

      Как говорится в старом анекдоте, когда бордель не приносит деньги - меняют падших женщин, а не переставляют кровати

      5
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 17 сентября 2017, 21:26

      Помните реакцию Глушака на 1-5 от Зенита? Подумаешь, сказал он, и раньше летели бывало, и что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 17 сентября 2017, 19:59

      итальяно.. обороно...

      1
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