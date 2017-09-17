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  • «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

«Опять на последних минутах прижались. Не знаю, почему так получается», – рассуждал после игры с «Марибором» Александр Самедов. Тогда «Спартак» упустил победу в самой концовке, а по развитию матча вообще мог проиграть. С «Тосно» получилось еще хуже. Каррера решился произвести ротацию и вроде бы полностью угадал с новым составом. «Спартак» доминировал, забивал, а потом снова повторил такие же ошибки.

Защитник «Тосно» Шахов получил красную карточку уже на 29 минуте. Каррера сразу же снял лишнего защитника, выпустив в атаку Промеса. «Спартак» захватил мяч и забил дважды. То, что произошло с командой после гола Пашалича, объяснить сложно. Артем Ребров всеми способами потягивал время и не торопился вводить мяч в игру. «Спартак» прижимался к воротам и пытался забивать в контратаках игравшему в меньшинстве «Тосно».

В концовке «Спартак» наказали. Оба мяча создал новый сборник Заболотный. Сначала нападающий отобрал мяч в прессинге и ассистировал Маркову. Затем он же открылся на грани офсайда и сравнял счет на 90-й минуте. «Спартак» снова провалил концовку матча и упустил победу. Красно-белые опять не показали даже зачаток чемпионского футбола прошлого сезона. Победный матч с «Рубином» оказался не началом возрождения, а лишь сладким воспоминанием.

У «Спартака» Карреры большие проблемы. Их объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что дело в долгом праздновании чемпионства, от которого «Спартак» еще не отошел. Другие винят форму лидеров клуба. Фернандо часто проваливается, Глушаков травмируется, Адриано мало забивает. У Массимо Карреры все еще большой кредит доверия от руководства, но когда-то закончится и он. «Спартак» снова возвращается к тому, что происходило с ним 16 лет без трофеев.

И это грустно даже для нейтральных болельщиков.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (35)
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Эд1970
1505650312
Хоть я болею за Коней совсем не рад игрой Спартака,защита у них ну просто ни какая.Так трястись в концовке матча против команды только что вышедшей из ФНЛ а что в ЛЧ будет.Ну нету у Спартак психологии победителей.
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ot vinta
1505651489
ТОСНО !!!!!!!!! ПРОСТО СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пестрый
1505653483
И смешно и грустно) Уже писал что пока в воротах будет Ребров так и будет Спартак пропускать от всяких там днищ в самом конце! Все дело в том что в последние 15 минут Ребров впадает в ступор! По простому обсирается от страха и вместо того чтобы руководить защитой начинает всех святых поминать)) А обосравшийся вратарь это просто подарок любого соперника!! Это происходило уже много раз и это не лечится это все клиника! А Каррера почему то этого или не видит или не хочет видеть, как и многого другого! Друзья которых он сюда пригласил хороши чтобы с ними побухать а вот как спецы что то не очень! Трамва Тигиева очень похожа на кресты , уже 3 при этих спецах да и у Карреры уже которую неделю вид какой то похмельный) А ведь в прошлом сезоне такого не было!!
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docndoc
1505655719
Все проблемы в психологии. Спартак регулярно наступает на одни и те же грабли. Стоит любой, подчеркиваю - любой команде хоть немного почуять запах крови и ринуться вперед с выпученными глазами - всё, Спартак ваш. Картина точь в точь, как гопник в подворотне запинывает интеллигентного детину - обладателя черного пояса по какому-нибудь там единоборству... Очень нужен хороший психолог, мотивировки Карреры уже не прокатят, потому что в прошлом сезоне он и делал из спартачей таких вот гопников... Сколько было забито голов на последних минутах и секундах. А сейчас всё наоборот
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Джанни Родари
1505659535
после приезда Ливера в датском королевстве все закончится.... перезагрузка нужна.....
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Maksim4ik
1505661954
Багаж Аленичева исчерпан, Каррере пора в отставку.
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Сержтир
1505662770
Как убрали белую полосу с ромбиком СПАРТАКА на майке ПОСЕРЕДИНЕ ТАК ПОШЛа И ПОЕХАЛа непруха на первый взгляд пустячок а на поверку сплошное невезение.
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Minandinho
1505673608
Как говорится в старом анекдоте, когда бордель не приносит деньги - меняют падших женщин, а не переставляют кровати
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giluxa1963
1505674908
все возвращается в прошлом году был непонятный фарт а теперь возврат долга
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TUMS
1505683540
Спартак - "часовый" чемпион, как и ожидалось.
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