«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

«Опять на последних минутах прижались. Не знаю, почему так получается», – рассуждал после игры с «Марибором» Александр Самедов. Тогда «Спартак» упустил победу в самой концовке, а по развитию матча вообще мог проиграть. С «Тосно» получилось еще хуже. Каррера решился произвести ротацию и вроде бы полностью угадал с новым составом. «Спартак» доминировал, забивал, а потом снова повторил такие же ошибки.

Защитник «Тосно» Шахов получил красную карточку уже на 29 минуте. Каррера сразу же снял лишнего защитника, выпустив в атаку Промеса. «Спартак» захватил мяч и забил дважды. То, что произошло с командой после гола Пашалича, объяснить сложно. Артем Ребров всеми способами потягивал время и не торопился вводить мяч в игру. «Спартак» прижимался к воротам и пытался забивать в контратаках игравшему в меньшинстве «Тосно».

В концовке «Спартак» наказали. Оба мяча создал новый сборник Заболотный. Сначала нападающий отобрал мяч в прессинге и ассистировал Маркову. Затем он же открылся на грани офсайда и сравнял счет на 90-й минуте. «Спартак» снова провалил концовку матча и упустил победу. Красно-белые опять не показали даже зачаток чемпионского футбола прошлого сезона. Победный матч с «Рубином» оказался не началом возрождения, а лишь сладким воспоминанием.

У «Спартака» Карреры большие проблемы. Их объясняют по-разному. Кто-то утверждает, что дело в долгом праздновании чемпионства, от которого «Спартак» еще не отошел. Другие винят форму лидеров клуба. Фернандо часто проваливается, Глушаков травмируется, Адриано мало забивает. У Массимо Карреры все еще большой кредит доверия от руководства, но когда-то закончится и он. «Спартак» снова возвращается к тому, что происходило с ним 16 лет без трофеев.

И это грустно даже для нейтральных болельщиков.

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