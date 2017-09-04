Отбор на ЧМ-2018. Англия благодаря голу Рэшфорда одержала победу над Словакией

Сборная Англии в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 добилась волевой победы над командой Словакии – 2:1. Решающий гол в составе англичан забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Этот результат позволил подопечным Гарета Саутгейта набрать 20 очков в группе F и закрепиться на первой строчке.

В параллельных играх Шотландия обыграла Мальту, а Словения крупно выиграла у Литвы.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 8-й тур

Англия – Словакия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лоботка, 3; 1:1 – Дайер, 37; 2:1 – Рэшфорд, 59.

Шотландия – Мальта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берра, 9; 2:0 – Гриффитс, 49.

Словения – Литва – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Иличич, 25 (с пенальти); 2:0 – Иличич, 61 (с пенальти); 3:0 – Вербич, 82; 4:0 – Бирса, 90.

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