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    Отбор на ЧМ-2018. Англия благодаря голу Рэшфорда одержала победу над Словакией

    Сборная Англии в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 добилась волевой победы над командой Словакии – 2:1. Решающий гол в составе англичан забил нападающий Маркус Рэшфорд.

    Этот результат позволил подопечным Гарета Саутгейта набрать 20 очков в группе F и закрепиться на первой строчке.

    В параллельных играх Шотландия обыграла Мальту, а Словения крупно выиграла у Литвы.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 8-й тур

    Англия – Словакия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лоботка, 3; 1:1 – Дайер, 37; 2:1 – Рэшфорд, 59.

    Шотландия – Мальта – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берра, 9; 2:0 – Гриффитс, 49.

    Словения – Литва – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иличич, 25 (с пенальти); 2:0 – Иличич, 61 (с пенальти); 3:0 – Вербич, 82; 4:0 – Бирса, 90.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -22

      Cobold 5 сентября 2017, 07:08

      Чистой воды заказной матч. Словаки просто слили игру.

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 сентября 2017, 00:24

      Победа есть победа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 4 сентября 2017, 23:46

      Отбыли номер. Последние 15 минут стояли обе. Рэшфорд приятно выделяется активностью. Ждем в России

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