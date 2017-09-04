Хацкевич: «В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов для сборной»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич высказался относительно уровня белорусского национального первенства и сборной страны.

«Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Беларуси нет футболистов для национальной сборной. Мне журналисты предлагали обратить внимание, к примеру, на игроков из ФК «Крумкачи». Я им отвечал: «Ну вот вы, профессиональные журналисты, знаете уровень сборной. И приедет парень, который три года назад работал на рынке. Как он сможет выступить против той же сборной Болгарии?» Я не говорю уже про французов или испанцев… А мне люди советовали, что нужно брать игроков из белорусской высшей лиги.

Да, есть БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер», но остальное… В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде. У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве», – заявил Хацкевич в эфире телеканала «2+2».

Напомним, сборная Беларуси уступила в воскресенье на выезде команде Швеции (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018, потеряв все шансы на выход в финальную стадию турнира.