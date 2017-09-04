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    Хацкевич: «В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов для сборной»

    Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич высказался относительно уровня белорусского национального первенства и сборной страны.

    «Меня на родине не воспринимали, потому что я говорил: в чемпионате Беларуси нет футболистов для национальной сборной. Мне журналисты предлагали обратить внимание, к примеру, на игроков из ФК «Крумкачи». Я им отвечал: «Ну вот вы, профессиональные журналисты, знаете уровень сборной. И приедет парень, который три года назад работал на рынке. Как он сможет выступить против той же сборной Болгарии?» Я не говорю уже про французов или испанцев… А мне люди советовали, что нужно брать игроков из белорусской высшей лиги.

    Да, есть БАТЭ, минское «Динамо» и «Шахтер», но остальное… В Беларуси нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в национальной команде. У нас юношеские команды уже проигрывают Латвии, Эстонии, Литве», – заявил Хацкевич в эфире телеканала «2+2».

    Напомним, сборная Беларуси уступила в воскресенье на выезде команде Швеции (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018, потеряв все шансы на выход в финальную стадию турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 09:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 5 сентября 2017, 08:59

      Печалька

      0
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 сентября 2017, 13:54

      Вите больше делать нечего как лезть в это болото...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 сентября 2017, 11:53

      Да че то и хоккей загибается там , и футбол... Батэ че то еще показывало с Гончаренко и все..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 сентября 2017, 11:07

      Жаль народ только. Футбол то любят у нас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 сентября 2017, 11:06

      В точку... Пусть знают свое место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 сентября 2017, 10:53

      Очень жаль, конечно. Однако и в советские времена в республике хватало людей лишь на минское Динамо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 4 сентября 2017, 10:47

      печально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 сентября 2017, 09:57

      Последние матчи сборной (0-1 от Люксембурга и 0-4 от шведов) тому яркое подтверждение!

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