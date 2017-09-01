Отбор на ЧМ-2018. Немец принес сборной Словакии победу над Словенией, Кейн оформил дубль на Мальте

Точный удар Адама Немеца принес сборной Словакии победу над словенцами в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

В других матчах команды Англии и Шотландии одержали крупные победы над сборными Мальты и Литвы соответственно.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 7-й тур

Мальта – Англия – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Кейн, 53; 0:2 – Бертранд, 86; 0:3 – Уэлбек, 90+1; 0:4 – Кейн, 90+1.

Литва – Шотландия – 0:3 – (0:2)

Голы: 0:1 – МакАртур, 25; 0:2 – Робертсон, 30; 0:3 – МакАртур, 72.

Словакия – Словения – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Немец, 81.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

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