Отбор на ЧМ-2018. Немец принес сборной Словакии победу над Словенией, Кейн оформил дубль на Мальте

"Вот скажи мне, Немец..."
Точный удар Адама Немеца принес сборной Словакии победу над словенцами в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.
В других матчах команды Англии и Шотландии одержали крупные победы над сборными Мальты и Литвы соответственно.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 7-й тур
Голы: 0:1 – Кейн, 53; 0:2 – Бертранд, 86; 0:3 – Уэлбек, 90+1; 0:4 – Кейн, 90+1.
Литва – Шотландия – 0:3 – (0:2)
Голы: 0:1 – МакАртур, 25; 0:2 – Робертсон, 30; 0:3 – МакАртур, 72.
Словакия – Словения – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Немец, 81.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)