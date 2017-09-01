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    Отбор на ЧМ-2018. Немец принес сборной Словакии победу над Словенией, Кейн оформил дубль на Мальте

    Точный удар Адама Немеца принес сборной Словакии победу над словенцами в матче 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    В других матчах команды Англии и Шотландии одержали крупные победы над сборными Мальты и Литвы соответственно.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа F. 7-й тур

    Мальта – Англия – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кейн, 53; 0:2 – Бертранд, 86; 0:3 – Уэлбек, 90+1; 0:4 – Кейн, 90+1.

    Литва – Шотландия – 0:3 – (0:2)

    Голы: 0:1 – МакАртур, 25; 0:2 – Робертсон, 30; 0:3 – МакАртур, 72.

    Словакия – Словения – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Немец, 81.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 23:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 2 сентября 2017, 19:41

      "Вот скажи мне, Немец..."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 2 сентября 2017, 00:34

      Ух уж эти немцы...уже и за словаков забивают))))

      2
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