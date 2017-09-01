Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеле поздравил Роналду с рекордным голом за сборную

    Встреча 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 ПортугалияФарерские острова завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.

    Форвард забил 78-й гол за национальную команду, обойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

    «Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он вошел в элитную пятерку международных бомбардиров!» – написал в твиттере 76-летний бразилец.

    Топ-5 лучших бомбардиров сборных:

    1. Али Даеи, Иран – 109 голов

    2. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84

    3. Камамото Кунисигэ, Япония – 80

    4. Годфри Читалу, Замбия – 79

    5. Криштиану Роналду, Португалия – 78

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 2 сентября 2017, 13:25

      У них впереди Венгры Швейцарцы и Андорра, думаю за эти 3 матча вполне возможно на 3 место выйти, хотя это лишь теории.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 2 сентября 2017, 06:28

      Второй в мире в ближайшие год - два точно будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 02:26

      Роналду в ближайшие матчи сборной уже может обойти Пушкаша. Всего-то 6 мячей.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11