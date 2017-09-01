Пеле поздравил Роналду с рекордным голом за сборную

Встреча 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Португалия – Фарерские острова завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.

Форвард забил 78-й гол за национальную команду, обойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

«Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он вошел в элитную пятерку международных бомбардиров!» – написал в твиттере 76-летний бразилец.

Топ-5 лучших бомбардиров сборных:

1. Али Даеи, Иран – 109 голов

2. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84

3. Камамото Кунисигэ, Япония – 80

4. Годфри Читалу, Замбия – 79

5. Криштиану Роналду, Португалия – 78