Пеле поздравил Роналду с рекордным голом за сборную

У них впереди Венгры Швейцарцы и Андорра, думаю за эти 3 матча вполне возможно на 3 место выйти, хотя это лишь теории.
Встреча 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Португалия – Фарерские острова завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.
Форвард забил 78-й гол за национальную команду, обойдя по этому показателю трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.
«Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он вошел в элитную пятерку международных бомбардиров!» – написал в твиттере 76-летний бразилец.
Топ-5 лучших бомбардиров сборных:
1. Али Даеи, Иран – 109 голов
2. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84
3. Камамото Кунисигэ, Япония – 80
4. Годфри Читалу, Замбия – 79
5. Криштиану Роналду, Португалия – 78