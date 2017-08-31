Мбаппе стал игроком «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ». Как сообщает пресс-служба парижского клуба, 18-летний форвард присоединился к новой команде на правах аренды.

После окончания аренды «ПСЖ» будет иметь право выкупить футболиста. По неофициальной информации, сумма сделки оценивается в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции один матч, не отметившись результативными действиями.

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