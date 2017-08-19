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    «ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время должен пополнить ряды «ПСЖ». Сообщается, что монегаски приняли новое предложение парижан в размере 180 миллионов евро. В перспективе данная сумма может увеличиться до 200 миллионов с учетом различных бонусов. По информации источника, 18-летний игрок заключит со столичным клубом пятилетний контракт c зарплатой 18 миллионов в год.

    О сделке может быть объявлено в течение нескольких дней.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел два поединка, но результативными действиями не отметился.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.08.2017 14:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 19 августа 2017, 17:06

      что с финансовым fair play? что то это псж уже поднадаело

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 августа 2017, 16:12

      Рыболовлев поправит положения в списке Fobes!)

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 19 августа 2017, 15:49

      Не хочу заглядывать в чужой кошелек, как говорится, дело возможностей и вкуса, только вкуса во всем этом как-то маловато. Что-то вроде наших туристов на западных пляжах в плавках с бриллиантовыми стразами.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 августа 2017, 15:44

      Мир сошел с ума ........

      0
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      Рейтинг: +223

      АХ 19 августа 2017, 15:22

      Плохо что так цены задирают, футбол становится убыточным (

      1
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      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 19 августа 2017, 14:52

      да им похоже плевать на него

      0
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 19 августа 2017, 14:37

      а что с финансовым фейр плей?

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 августа 2017, 14:28

      Красавцы ПСЖ!!! Теперь осталось слиться в ЛЧ, и точно весь мир будет орать с них!!!!

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