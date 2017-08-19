«ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время должен пополнить ряды «ПСЖ». Сообщается, что монегаски приняли новое предложение парижан в размере 180 миллионов евро. В перспективе данная сумма может увеличиться до 200 миллионов с учетом различных бонусов. По информации источника, 18-летний игрок заключит со столичным клубом пятилетний контракт c зарплатой 18 миллионов в год.

О сделке может быть объявлено в течение нескольких дней.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел два поединка, но результативными действиями не отметился.