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  • «ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием

«ПСЖ» предложил за Мбаппе 180 миллионов, «Монако» ответил согласием

19 августа 2017, 14:09
8

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе в ближайшее время должен пополнить ряды «ПСЖ». Сообщается, что монегаски приняли новое предложение парижан в размере 180 миллионов евро. В перспективе данная сумма может увеличиться до 200 миллионов с учетом различных бонусов. По информации источника, 18-летний игрок заключит со столичным клубом пятилетний контракт c зарплатой 18 миллионов в год.

О сделке может быть объявлено в течение нескольких дней.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел два поединка, но результативными действиями не отметился.

Источник: Mundodeportivo
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Павел Буре
1503142087
Красавцы ПСЖ!!! Теперь осталось слиться в ЛЧ, и точно весь мир будет орать с них!!!!
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38 попугаев
1503142622
а что с финансовым фейр плей?
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valeriya_yakovlevaa
1503143530
да им похоже плевать на него
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АХ
1503145379
Плохо что так цены задирают, футбол становится убыточным (
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VikNMar
1503146641
Мир сошел с ума ........
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erma
1503146964
Не хочу заглядывать в чужой кошелек, как говорится, дело возможностей и вкуса, только вкуса во всем этом как-то маловато. Что-то вроде наших туристов на западных пляжах в плавках с бриллиантовыми стразами.
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Pourport
1503148350
Рыболовлев поправит положения в списке Fobes!)
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Jackson88
1503151608
что с финансовым fair play? что то это псж уже поднадаело
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