Траоре может сменить «Монако» на «Амьен»

Нападающий «Спортинга» из Хихона Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может перейти в «Амьен» на правах аренды, сообщает RMC. Напомним, что футболист в России известен по своим выступлениям в составе «Кубани», «Анжи» и ЦСКА.

Новичок французской Лиги 1 приступил к переговорам с монегасками относительного перехода. Известно, что главное их условие – компенсация лишь 20% заработной платы игрока.

В прошлом сезоне 27-летний ивуарийский форвард провел в составе «Спортинга» восемь матчей, забив два гола.