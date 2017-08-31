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  • Агент Сафонов: «Смолов не уедет в Европу, а останется в России»

Агент Сафонов: «Смолов не уедет в Европу, а останется в России»

31 августа 2017, 07:32
3

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов останется этим летом в России. По его словам, у футболиста есть два варианта трудоустройства – «Зенит» или ЦСКА, в который Смолов может быть отдан в аренду.

Напомним, ранее появилась информация о том, что форвард может как остаться в России (перейдя в «Зенит» или ЦСКА), так и отправиться в зарубежный чемпионат (перебравшись в «Вольфсбург» или «Бешикташ»).

– Главный вопрос этого лета: где продолжит карьеру Смолов?

– Склоняюсь к тому, что он не уедет в Европу, а останется в России. Перейдет либо в «Зенит», либо – на правах аренды – в ЦСКА.

– Зачем «Краснодару» отдавать его на время армейцам?

– У них Федор будет постоянно играть, получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Возможно, цена на него возрастет, и в дальнейшем «Краснодар» сможет его выгодно продать.

– Но какой резон Галицкому оставаться без лучшего бомбардира и не получить ничего взамен? Кто же будет тогда выходить у «быков» в нападении?

– Какие-то деньги «Краснодар» за аренду, думаю, все-таки получит. Это раз. А во-вторых, мне кажется, в этом сезоне краснодарцы в тройку не попадут. Возможно, это уже понимает и руководство клуба. Значит, можно сделать ставку на молодежь – Игнатьева, Сулейманова, других ребят. В еврокубках команде уже не играть, почему бы не обкатать своих воспитанников в РФПЛ?

– А зачем Смолов «Зениту»? Кокорин же сейчас просто в сумасшедшей форме.

– Клуб из Петербурга уже выступает на два фронта, а еще добавится Кубок России. Нужна глубина состава, классный нападающий никогда лишним не бывает. К тому же никто не застрахован от спада, травм и так далее.

– Сам Федор, на ваш взгляд, больше склоняется к переезду в Москву, а не в Питер?

– Можно пойти в аренду в ЦСКА и поиграть в Лиге чемпионов. А можно получить хороший контракт на три-четыре года в «Зените» и чувствовать себя спокойно, не особо суетиться. Но последнее слово в данном случае за «Краснодаром», которому принадлежит футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Зенит Смолов Федор
Комментарии (3)
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Sasha1086
1504156662
Смолова в Зенит возьмут!!! Это будет бомба - Кокорин,Смолов!!!
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bolela_16
1504159083
Надоели, грамотеи, без вас разберутся...
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