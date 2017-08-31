Молло пожелал «Зениту» взять чемпионство

Полузащитник Йоан Молло поблагодарил «Зенит», пожелав команде удачи в текущем сезоне. Напомним, что стороны в прошедшую среду расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо, «Зенит». Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство», – написал Молло в инстаграме.

28-летний француз прошедшей зимой перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». За это время он сыграл семь матчей, забив один гол. В текущем сезоне Молло выступал в составе «Зенита-2» в ФНЛ.