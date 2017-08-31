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Молло пожелал «Зениту» взять чемпионство

31 августа 2017, 06:04
5

Полузащитник Йоан Молло поблагодарил «Зенит», пожелав команде удачи в текущем сезоне. Напомним, что стороны в прошедшую среду расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо, «Зенит». Желаю всего наилучшего. Благодарен партнерам, болельщикам, всем. Желаю команде завоевать чемпионство», – написал Молло в инстаграме.

28-летний француз прошедшей зимой перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». За это время он сыграл семь матчей, забив один гол. В текущем сезоне Молло выступал в составе «Зенита-2» в ФНЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан
Комментарии (5)
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СОКОЛ САРАТОВ
1504155273
не сложилось
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Sasha1086
1504156975
Видно что ему отстегнули нормальную компенсацию что бы язык в ж.пу засунул. Еще одно глупое приобретение того сезона.
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TRELL
1504173390
Нормальный игрок на самом деле.
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Paladius
1504174259
Может и заиграл бы, если бы дали больше времени в основе, техника не плохая, а так по большому счету даже шанса не получил, тупо слили не разбираясь! Не понимаю почему нельзя было его продать? Неужели не было спроса или большая зарплата останавливала потенциальных покупателей, а на понижение идти не хотел.
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Павелий
1504184335
Правильный перевод: "Я бабло для правнуков заработал, спасибо и всего вам самого доброго!"
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