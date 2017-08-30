Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Рубин» и возглавил турнирную таблицу

В матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России ЦСКА на своем поле уверенно обыграл «Рубин» – 3:1. Голами в составе хозяев отметились Иван Олейников, Хетаг Хосонов и Муталип Алибеков.
Таким образом, московский клуб набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу. Казанцы расположились на третьей позиции.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 4-й тур
ЦСКА (мол.) – Рубин (мол.) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Олейников, 22; 2:0 – Хосонов, 59 (с пенальти); 3:0 – Алибеков, 83 (с пенальти); 3:1 – Голдобин, 90+2.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру