Хеведес получил разрешение на переход в «Ювентус»

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес получил разрешение от руководства клуба на переход в «Ювентус». Футболист в скором времени отправится в Турин для прохождения медицинского осмотра.

«Осталось уладить некоторые мелкие детали. И тогда Бенедикт сможет отправится в Турин на медосмотр», – заявил спортивный директор гельзенкирхенцев Кристиан Хайдель газете Revier Sport.

«Ювентус» готов взять в аренду 29-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа. Действующий контракт футболиста с «Шальке» рассчитан до середины 2020 года.