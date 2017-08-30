Божович: «Тульские болельщики самые лучшие в России»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о мотивах, которые помогли ему возглавить эту команду после работы в более титулованных «Динамо» и «Локомотиве». Он назвал три причины, основная из которых – Россия примет чемпионат мира-2018.

После восьми туров «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, записав на свой счет семь очков. В матче девятого тура туляки проведут выездной матч против «Ростова». Игра состоится в воскресенье, 10 сентября.

– Вы много лет работали в России и в том числе больших клубах, таких, как «Динамо» и «Локомотив». Какой был стимул возглавить тульский клуб?

– Мотивом послужило то, что «Арсенал» чуть не вылетел в первую лигу. И для меня было вызовом, чтобы в этом сезоне мы показали максимальный результат. Это первая причина. Вторая причина – это то, что русский футбол мне знаком и не нужно никакой адаптации. Я прекрасно говорю по-русски, в переводчиках не нуждаюсь, что тоже немаловажно. Ну и третье – это то, что в России будет чемпионат мира. И мне вдвойне интереснее работать в стране-хозяйке такого большого турнира.

Поэтому, немного подумав, я решил согласиться. У меня сложились хорошие отношения с Гурамом Захаровичем Аджоевым, и руководство поддерживает тренерский штаб. Наша задача – попасть в десятку.

– Вы работали в разных городах России. Тула каким-то образом выделяется?

– Города везде похожи. Но отмечу тульских болельщиков, на сегодняшний день они самые лучшие в России, и поддержка у команды очень даже серьезная. Тула – что ни на есть футбольный город.