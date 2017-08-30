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  • Воронин: «Взлет Кокорина? Журналисты должны дать ему спокойно играть в футбол»

Воронин: «Взлет Кокорина? Журналисты должны дать ему спокойно играть в футбол»

30 августа 2017, 08:29
2

Бывший нападающий «Байера» и московского «Динамо» Андрей Воронин не смог сравнить Андрея Ярмоленко с российскими форвардами Александром Кокориным и Федором Смоловым. По его словам, все эти футболисты очень талантливы, но абсолютно разные.

– Этим летом форвард «Краснодара» вряд ли уедет за рубеж. Представятся ли еще шансы?

– Он же еще не такой старый. Сколько ему?

– 27.

– Ну вот. Идеальный возраст для того, чтобы уехать. Наверное, еще будут варианты. Главное – продолжать играть и быть на ходу. Ты еще уверен в своих силах, здоровья вагон. Дерзай!

– Ярмоленко – футболист более классный, чем Смолов и Кокорин?

– Их сложно сравнивать. Разные амплуа. Кокорин в «Динамо» играл при мне крайнего вингера, слева. Он много работал на команду, но стал гораздо более острым форвардом, когда Петреску поставил его в центр. У Кокоры хорошая скорость, поставлен удар с обеих ног, ему можно отдавать в свободную зону – он убежит. То же самое могу сказать и про Смолова. Они центрфорварды. А для Ярмоленко идеальное место – фланг атаки.

– Если Смолов перейдет в «Зенит», ему придется играть на фланге?

– Это уже пусть Манчини решает, его проблема (улыбается). Каждый игрок должен понимать, куда он идет и будет ли постоянно выходить на поле в новой команде.

– Чем объясните такой взлет Кокорина?

– Считаю, журналисты должны давать людям спокойно играть в футбол.

– Кокорина, по-вашему, несправедливо критиковали?

– На мой взгляд, не нужно смотреть на зарплату игрока, на то, что он делает вне поля. А то вы сначала Смола «уничтожали», а Кокора у вас был великим. Потом – все наоборот. Зачем? Сейчас опять у вас Кокора крутой (смеется). Просто дайте людям спокойно играть в футбол.

Манчини нашел общий язык с Сашей, доверяет ему. У форварда появилась уверенность в своих силах. А когда ты играешь не постоянно, пресса сразу смотрит в твой карман, пишет про тебя всякое – про твою машину и так далее… Это иногда выбивает из колеи. Сейчас же Кокорин чувствует себя комфортно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Воронин Андрей Кокорин Александр Ярмоленко Андрей
Комментарии (2)
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dyema
1504075948
Никакого "взлёта" у Кокорина и в помине нет, просто человек наконец-то начал ответственно выполнять свою работу, так бы и дальше.
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Александр ЗА
1504085118
Да
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