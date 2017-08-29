Хеведес сегодня прибудет в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес сегодня вечером прибудет в Турин, где в среду пройдет медицинское обследование в стане «Ювентуса».

«Бьянконери» договорились с гельзенкирхенцами об аренде 29-летнего игрока за 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона следующим летом.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов приобрести немца за 9 миллионов.

Хеведес защищает цвета кобальтовых с 2007 года. В прошлом сезоне он принял участие в 46-ти матчах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.