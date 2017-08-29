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Нету: «Переговоры с «Фенербахче» прошли успешно»

29 августа 2017, 07:32
1

Защитник «Зенита» Луиш Нету прибыл в Стамбул, где планируется подписание контракта с местным «Фенербахче».

«Могу сказать, что переговоры прошли успешно. Наконец-то у меня появилась возможность сюда приехать.

Я интересовался у Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша о команде и местном чемпионате. Надеюсь, здесь меня ждет хороший этап карьеры. Думаю, что Жулиано поможет мне освоиться.

Теперь я могу узнать клуб получше. Слышал много хорошего о «Фенербахче», – приводит слова Нету Fotomac.

«Фенербахче» готов взять футболиста в аренду за 500 тысяч евро. По окончании арендного соглашения у турецкого клуба будет возможность выкупить права на португальского футболиста за 3 миллиона евро. Напомним, что за «Зенит» футболист выступает с 2-13 года, когда он перешел из «Сиены».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Турция. Суперлига Трансферы Зенит Фенербахче Нету Луиш
Комментарии (1)
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Berdchanin
1503981533
Нету =Васин
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