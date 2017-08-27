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  • Манчини: «Кокорин – лучший нападающий РФПЛ, но это для него не предел»

Манчини: «Кокорин – лучший нападающий РФПЛ, но это для него не предел»

27 августа 2017, 22:45
14

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). В частности, итальянец дал лестную характеристику своему форварду Александру Кокорину.

– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

– Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?

– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

– Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

– Как оцените первую часть сезона?

– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (14)
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Вомбат
1503863291
"Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить". Вы что хотите сказать, мистер, - что в Аргентине еще остались футболисты?
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Garrincha58
1503863826
Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.ему господин тренеришко уже 30 и куда расти ему пора заканчивать да и тебе тренеришко пора тоже заканчивать с большим футболом самое место тренировать где нибудь в Китае или ОАЭ там и тактика не нужна и денег которые любишь много скоро я надеюсь Фурсенко( хотя навряд ли) должен понять что Манчини слабый тренер
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Garrincha58
1503864023
Кокорин кстати свой план годовой уже перевыполнил теперь будет дурака валять как сегодня,лучший нападающий даже в одиночку обязан хоть раз взять мяч и пройти с ним к воротам и хотя бы попасть в ворота но лучший нападающий этого не сделал да и не может он этого сделать
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mutabor0992
1503865991
Вот мля они не до конца укомплектованы...Чудик этот Кончини,ой напутал Манчини.
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monkey1958
1503866397
Насколько понял на ветке только Спартачи, очень много грязи....
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Nerlinger
1503868255
Дааа ужжж... выбор не велик
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Londara
1503869730
скорее не до конца сыграны
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woyser
1503874486
Только не надо больше аргентинцев. Лучше какого нибудь молодого быстрого африканца напа взять. Ведь Кокорин ко второму кругу может и сдать, или не дай бог какая травма, а альтернативы на данный момент в Зените нет и это настораживает.
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семёнычев
1503885296
Манчини сказал, что "ему КАЖЕТСЯ,что Кокорин-лучший нападающий"... А писака написала, что Кокорин-лучший нападающий РФПЛ и выйдет на новый уровень,по словам,якобы,Манчини... Одно дело,на спасательной плоту кому-то привиделся берег, а другое- ступить на землю))) Во всяком случае, Манчини не утверждает,так как это делает Бомбардир))
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Одинокий волк Маквейд
1503896836
Питер может выставить две команды и обе будут бороться за еврокубки. И это - мы не до конца укомплектованы?
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