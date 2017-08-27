Манчини: «Кокорин – лучший нападающий РФПЛ, но это для него не предел»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий после матча восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:0). В частности, итальянец дал лестную характеристику своему форварду Александру Кокорину.

– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

– Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?

– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

– Кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

– Как оцените первую часть сезона?

– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить.