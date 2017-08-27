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Кононов: «Наши атаки были намного острее, чем у ЦСКА»

27 августа 2017, 20:32
12

Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). По словам специалиста, его команда превзошла соперника, в частности, в линии атаки.

«Очень важные три очка. Тем более что «Ахмат» выиграл в Москве после продолжительной серии неудач. Поблагодарил ребят за самоотдачу, за собранность и самоотверженность. Наши атаки были намного острее, чем у ЦСКА. Если бы мы забили их, счет был бы другим», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на судейство в матче.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Кононов Олег
Комментарии (12)
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за ЦСКА с 1980г
1503855919
И где голы,раз у вас такие острые атаки? Самому то не стыдно?
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Popularov
1503857318
Опять Будогосский начал ОТМАЗЫВАТЬ Вилкова! Здесь ВИНОВАТА вся судейская бригада! Вилков тоже видел, что мяч покинул поле и игроки ЦСКА ему сигнализировали! А Вилков ПРОИГНОРИРОВАЛ!!! Вилкова надо ОТСТРАНЯТЬ! ДВОЙКА за судейство! Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ! Арбитр Вилков ОШИБСЯ ГРУБЕЙШИМ образом! Мяч НЕЛЬЗЯ было засчитывать! Мяч ПОЛНОСТЬЮ выкатился за линию вратарской ЦСКА и должен был быть УГЛОВОЙ грознинцев!!! Мяч вышел на ПРЕДЕЛЫ поля!!! Митришев настигает его за линией вратарской армейских ворот, когда мяч уже ВЫШЕЛ за пределы поля, и направляет его на ближнюю штангу, откуда Садаев, в касание, поражает ворота Акинфеева! Следует заметить, что боковой дважды ошибочно фиксировал положение вне игры у ЦСКА, да и другие свистки были ПРОТИВ ЦСКА! По факту, мы видим ПРЕДВЗЯТОСТЬ судейства Вилкова и боковых!!! Грубейшие ошибки арбитра Вилкова и боковых!!!
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Бан
1503861157
Бред какой-то. Забивают несправедливый гол, а потом когда противник снимает всю защиту хвалится моментами (которые даже реализовать по-человечески не могут).
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Andrew01
1503869379
да ладно вам судья виноват, Акинфеев в ближний угол мяч пропустил, игроки в ворота нормально попасть не могли, забил бы ЦСКА 2 гола ни кто бы и не поднимал столько истерики про судью.....
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petlyra
1503875055
Надо было самим забивать, с такой атакой нечего делать в ЛЧ.
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Аид666
1503886910
Какие атаки? командой в штрафной сидели своей...
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DUMOH
1503888313
Спасибо,посмеялся...Тактика Бердыева!И зачем в Англию ездил?Тут этому мог научиться...
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_Kesh_Suntar_
1503899946
Сук с первых минут стали играть автобус! Короче голову спас тебя чудо Васин!
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RJM555
1503911639
никакущие были грозненцы все получилось случайно кони стояли все сигнализируя судье что мяч покинул поле а в это время им вкатывали мяч в сетку неужто этот судья будет дальше работать
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