Кононов: «Наши атаки были намного острее, чем у ЦСКА»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:0). По словам специалиста, его команда превзошла соперника, в частности, в линии атаки.

«Очень важные три очка. Тем более что «Ахмат» выиграл в Москве после продолжительной серии неудач. Поблагодарил ребят за самоотдачу, за собранность и самоотверженность. Наши атаки были намного острее, чем у ЦСКА. Если бы мы забили их, счет был бы другим», – передает слова Кононова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на судейство в матче.