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  • Гончаренко: «Все ошибки судей против нас. И все равно, что меня дисквалифицируют»

Гончаренко: «Все ошибки судей против нас. И все равно, что меня дисквалифицируют»

27 августа 2017, 19:55
29

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче восьмого тура РФПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Полярные эмоции несколько дней назад и сегодня. Не хотелось проигрывать третью игру дома. Все судейские ошибки против нас.

Когда команда падает и симулирует, а судья этому способствует, мне тяжело понять. Гол засчитали с нарушением правил. Мы не видим, что в других матчах такие ошибки совершает судья.

Мне все равно сейчас по поводу дисквалификации. Сложно играть против глубокой обороны и судьи в таком плотном графике», – передает слова белоруса корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (29)
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acer2003
1503853369
Реплики в адрес судей- отмазки для бедных ! Все видели аут , так же ,как и "косячину" Васина, привёзшего шестой мяч !!! Не было бы его ошибки и говорить не о чем
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alex1951
1503854268
Все! Командировка закончилась. Послужил и хва.Дембель. БАТЭ тебя ждет! Там без тебя беда!
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Chernyi Lis
1503854440
гол был не правильный...!!мяч вышел за линию!
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CSKA471
1503856485
Х..й с ним с васиным, х..й с ним с судьей, забить саси не можем, нужен нап, срочно!!!!!!
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BANNIKOV1970
1503857036
вас нужно было притормозить и получилось!
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nik33
1503858050
К сожалению в футболе давно такая практика.У проигравшей команды всегда виноват судья...
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САН
1503860636
Не всех Гинер купил
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paracetamol
1503860651
Гончаренка, где заява по собственному, чего ждешь, когда попросят? Игры нет, а ЛЧ на носу! Где Слуцкер, Слуцкера давай!
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stream15
1503868913
Судья сломал всю игру.
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Одинокий волк Маквейд
1503897181
Зачем две команды тренируются и стараются, если исход игры решает судья? Где повторы? Вчера смотрел Италию, где их впервые внедрили, любо-дорого, никаких непоняток, а темп игры выше, чем вчера с убиванием времени Ахматом или СКА.
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