Гончаренко: «Все ошибки судей против нас. И все равно, что меня дисквалифицируют»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал судейство в матче восьмого тура РФПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Полярные эмоции несколько дней назад и сегодня. Не хотелось проигрывать третью игру дома. Все судейские ошибки против нас.

Когда команда падает и симулирует, а судья этому способствует, мне тяжело понять. Гол засчитали с нарушением правил. Мы не видим, что в других матчах такие ошибки совершает судья.

Мне все равно сейчас по поводу дисквалификации. Сложно играть против глубокой обороны и судьи в таком плотном графике», – передает слова белоруса корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения