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    «Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения


    2.4
    Голосов: 9
    27.08.2017 19:55
    ЦСКА отметил 106-летие клуба минимальным проигрышем «Ахмату». Александр Плеханов побывал на матче и увидел, как армейский клуб искусственно попытался произвести красивое впечатление, но уступил самому себе во всем.

    Видеоповторы нужны, но их не будет

    «Уважаемые болельщики, в дерби со «Спартаком» вы нам очень помогли. Хотелось бы, чтобы все вы плюс те, кто обычно смотрит футбол с дивана, оставили диван и пришли на игру с «Ахматом», – уговаривал фанатов Виктор Гончаренко. Матчем с «Ахматом» ЦСКА год назад открывал новую арену. На этого же соперника выпало и 106-летие ЦСКА. В прошлый раз была уверенная победа, подкрепленная ярким футболом. Сейчас игра едва напоминало летнюю, а ЦСКА уже мысленно отмечал перерыв в чемпионате.

    Васин неудачно срезал мяч, Митришев прострелил и Садаев пробил Акинфеева с нескольких метров. Судейская бригада во главе с Вилковым просмотрела, что Магомед перед голевым пасом упустил мяч за лицевую линию. Фанатская трибуна ЦСКА, рядом с которой это происходило, встретила гол свистом, весь стадион – молчанием. Пропускать обидно всегда, но ошибки арбитров в таком праздничном матче портят настроение всем.

    В домашнем матче с «Црвеной Звездой» у «Краснодара» отобрали чистый гол, которого российскому клубу не хватило для прохода в групповой этап. В игре ЦСКА и «Ахмата» этот забитый мяч оставил ЦСКА без набранных очков. «Видеоповторы убьют футбол нашего детства», – рассуждает глава департамента судейства Андрей Будогосский. Новые технологии в российском футболе будут нескоро.

    Стартовый состав ЦСКА. С выходом Чалова команда перешла на игру в четыре защитника. В атаке действовали Вернблум, Чалов и Витиньо.

    ЦСКА проиграл не из-за одной ошибки

    В тысячный раз матч ЦСКА и «Ахмата» показал, что армейскому клубу нужно усиление атаки. Бесконечные забросы на Витиньо и выводы на удар раззабивавшегося Щенникова – это лишь половина всей беды. На игру против «Ахмата» в нападении вышел Алан Дзагоев. Туда же по ходу матча перемещался Понтус Вернблум. Никаких Чалова, Жамалетдинова и Оланаре в стартовом составе больше нет. Значит, либо новый форвард в команде все-таки появится, либо Гончаренко окончательно и во всех разочаровался.

    Активнее всех действовали Головин и Дзагоев, но особенно по ходу второго тайма у ЦСКА происходили разрывы между линиями. Если бы не надежная игра Акинфеева, армейцы проиграли бы и крупнее. В атаке ЦСКА показал лишь большое количество индивидуальных действий на подступах к штрафной. Это воплощалось в опасные штрафные удары вблизи ворот. Витиньо всех их бил в стенку, другие игроки – далеко выше ворот. «Ахмат» в этой встрече оборонялся целостнее, чем с «Арсеналом». Гости просто сыграли грамотнее.

    «Наши атаки были острее. Если бы мы их реализовали, счет мог быть другим», – рассказывал после матча Кононов. Виктор Гончаренко не стал говорить об ошибках ЦСКА, но зато раскритиковал судейство. «В матчах против нас судьи совершают грубые ошибки. Что-то я не видел, чтобы в других играх было подобное. Обидно проигрывать третью игру дома. Футболисты «Ахмата» в концовке валялись на поле всей командой. Мне все равно на дисквалификацию», – сказал Гончаренко на пресс-конференции. Эмоции тренера понять можно. Вместо праздничного настроения ЦСКА получил увеличившийся отрыв от конкурентов впереди.

    Праздник все-таки был?

    Василий Березуцкий получил памятную футболку в честь того, что провел 500 матчей за ЦСКА. Армейские футболисты вышли на поле в майках, посвященных 106-летию команды. Настоящий же праздник получился для фанатов, но вызван он не игрой. На игру с «Ахматом» болельщики могли попасть по сниженным ценам. Пока это сделали только в честь дня рождения клуба. В сезоне-2018/19 планируется полностью перейти на жизнь по новому ценообразованию. При этом на матче с «Ахматом» по усиленным мерам проходил досмотр, из-за чего некоторые болельщики не успели к стартовому свистку. Серьезной проблемой это не стало, ведь ничего удивительного они не пропустили.

    Зато футбольного праздника не получилось, прежде всего, из-за внутренних проблем армейцев. Выход Чалова вместо Васина поменял схему, но не изменил общей картины. Перед игрой Витиньо обещал, что ЦСКА проведет встречу с позиции силы топового клуба. На самом деле игрой управлял «Ахмат», а все попытки что-то изменить со стороны хозяев выглядели странно.

    В концовке матча табло стадиона выдало глюк, записав Ризвану Уциеву гол вместо желтой карточки. Счет 0:2 не был реальным, но хорошо отражал саму игру. «Ахмат» наиграл на победу больше, грамотно затягивал время в концовке и убегал в контратаки. ЦСКА в третий раз в сезоне проиграл на домашнем стадионе. И все эти поражения выглядят какими-то одинаковыми.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 9
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +143

      Mihailofff 28 августа 2017, 18:56

      Мое мнение просто РФПЛ зажрались, уже давно бы ввели видеоповторы, но нет у нас же арбитры с рентгеновским зрением, ужас ужас и ещё раз ужас, ВВОДИТЕ ВИДЕОПОВТОР

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 августа 2017, 12:25

      Матч с Ахматом ЦСКА провалил. Беззубая атака, да и в защите проблемы. Спасибо Акинфееву, счет мог быть и другим, но не в пользу ЦСКА. Жалко смотреть на такую игру.

      3
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      Рейтинг: +218

      xyz. 28 августа 2017, 10:07

      ну всё,распустил нюни,обидели юродирого,копеечку отняли.

      4
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      Рейтинг: +677

      vodomut 28 августа 2017, 07:03

      кони постоянно ноют про судейство-когда игра не идёт!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 28 августа 2017, 06:42

      Интересно, какой процент заносят Будогосскому судьи после каждой такой "ошибки"? Чтобы он всех отмазывал и ничего не менял.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 августа 2017, 06:08

      судья ошибся а Ахмат показал тотальный футбол в обороне итого 0-1 Гинеру надо думать об усилении таким составом ни чего хорошего не будет ну а болельщикам ЦСКА -смена поколений без болезненно не проходит

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 28 августа 2017, 05:53

      чечены опять все купили?

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 28 августа 2017, 02:13

      «Видеоповторы убьют футбол нашего детства», – рассуждает глава департамента судейства Андрей Будогосский. Новые технологии в российском футболе будут нескоро.
      Зачем нам видеоповторы, если они усложняют отрабатывание полученного бабла...
      По старинке надежнее...

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 27 августа 2017, 23:57

      Какие могут быть видеоповторы? А как же коррупцию распространять? Судьи обеднеют без взяток. Конечно же Будогосский против видеоповторов

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 27 августа 2017, 22:43

      "Эмоции тренера понять можно." Не припомню такого на этом сайте в адрес Луческу или Виллаш-Боаша.

      0
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