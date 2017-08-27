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  • «Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения

«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения

Видеоповторы нужны, но их не будет

«Уважаемые болельщики, в дерби со «Спартаком» вы нам очень помогли. Хотелось бы, чтобы все вы плюс те, кто обычно смотрит футбол с дивана, оставили диван и пришли на игру с «Ахматом», – уговаривал фанатов Виктор Гончаренко. Матчем с «Ахматом» ЦСКА год назад открывал новую арену. На этого же соперника выпало и 106-летие ЦСКА. В прошлый раз была уверенная победа, подкрепленная ярким футболом. Сейчас игра едва напоминало летнюю, а ЦСКА уже мысленно отмечал перерыв в чемпионате.

Васин неудачно срезал мяч, Митришев прострелил и Садаев пробил Акинфеева с нескольких метров. Судейская бригада во главе с Вилковым просмотрела, что Магомед перед голевым пасом упустил мяч за лицевую линию. Фанатская трибуна ЦСКА, рядом с которой это происходило, встретила гол свистом, весь стадион – молчанием. Пропускать обидно всегда, но ошибки арбитров в таком праздничном матче портят настроение всем.

В домашнем матче с «Црвеной Звездой» у «Краснодара» отобрали чистый гол, которого российскому клубу не хватило для прохода в групповой этап. В игре ЦСКА и «Ахмата» этот забитый мяч оставил ЦСКА без набранных очков. «Видеоповторы убьют футбол нашего детства», – рассуждает глава департамента судейства Андрей Будогосский. Новые технологии в российском футболе будут нескоро.

Стартовый состав ЦСКА. С выходом Чалова команда перешла на игру в четыре защитника. В атаке действовали Вернблум, Чалов и Витиньо.

ЦСКА проиграл не из-за одной ошибки

В тысячный раз матч ЦСКА и «Ахмата» показал, что армейскому клубу нужно усиление атаки. Бесконечные забросы на Витиньо и выводы на удар раззабивавшегося Щенникова – это лишь половина всей беды. На игру против «Ахмата» в нападении вышел Алан Дзагоев. Туда же по ходу матча перемещался Понтус Вернблум. Никаких Чалова, Жамалетдинова и Оланаре в стартовом составе больше нет. Значит, либо новый форвард в команде все-таки появится, либо Гончаренко окончательно и во всех разочаровался.

Активнее всех действовали Головин и Дзагоев, но особенно по ходу второго тайма у ЦСКА происходили разрывы между линиями. Если бы не надежная игра Акинфеева, армейцы проиграли бы и крупнее. В атаке ЦСКА показал лишь большое количество индивидуальных действий на подступах к штрафной. Это воплощалось в опасные штрафные удары вблизи ворот. Витиньо всех их бил в стенку, другие игроки – далеко выше ворот. «Ахмат» в этой встрече оборонялся целостнее, чем с «Арсеналом». Гости просто сыграли грамотнее.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Наши атаки были острее. Если бы мы их реализовали, счет мог быть другим», – рассказывал после матча Кононов. Виктор Гончаренко не стал говорить об ошибках ЦСКА, но зато раскритиковал судейство. «В матчах против нас судьи совершают грубые ошибки. Что-то я не видел, чтобы в других играх было подобное. Обидно проигрывать третью игру дома. Футболисты «Ахмата» в концовке валялись на поле всей командой. Мне все равно на дисквалификацию», – сказал Гончаренко на пресс-конференции. Эмоции тренера понять можно. Вместо праздничного настроения ЦСКА получил увеличившийся отрыв от конкурентов впереди.

Праздник все-таки был?

Василий Березуцкий получил памятную футболку в честь того, что провел 500 матчей за ЦСКА. Армейские футболисты вышли на поле в майках, посвященных 106-летию команды. Настоящий же праздник получился для фанатов, но вызван он не игрой. На игру с «Ахматом» болельщики могли попасть по сниженным ценам. Пока это сделали только в честь дня рождения клуба. В сезоне-2018/19 планируется полностью перейти на жизнь по новому ценообразованию. При этом на матче с «Ахматом» по усиленным мерам проходил досмотр, из-за чего некоторые болельщики не успели к стартовому свистку. Серьезной проблемой это не стало, ведь ничего удивительного они не пропустили.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зато футбольного праздника не получилось, прежде всего, из-за внутренних проблем армейцев. Выход Чалова вместо Васина поменял схему, но не изменил общей картины. Перед игрой Витиньо обещал, что ЦСКА проведет встречу с позиции силы топового клуба. На самом деле игрой управлял «Ахмат», а все попытки что-то изменить со стороны хозяев выглядели странно.

В концовке матча табло стадиона выдало глюк, записав Ризвану Уциеву гол вместо желтой карточки. Счет 0:2 не был реальным, но хорошо отражал саму игру. «Ахмат» наиграл на победу больше, грамотно затягивал время в концовке и убегал в контратаки. ЦСКА в третий раз в сезоне проиграл на домашнем стадионе. И все эти поражения выглядят какими-то одинаковыми.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Садаев Заур Кононов Олег Гончаренко Виктор
Комментарии (19)
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mik1954
1503856595
Что за чушь, какие 106 лет коням, кто эту хрень придумал...Таким макаром можно и от Рюрика родословную считать, тоже ведь военный был...
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vshter76
1503857655
луческу, версия 2.0
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BRO_football
1503867468
Какие могут быть видеоповторы? А как же коррупцию распространять? Судьи обеднеют без взяток. Конечно же Будогосский против видеоповторов
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petlyra
1503875603
«Видеоповторы убьют футбол нашего детства», – рассуждает глава департамента судейства Андрей Будогосский. Новые технологии в российском футболе будут нескоро. Зачем нам видеоповторы, если они усложняют отрабатывание полученного бабла... По старинке надежнее...
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giluxa1963
1503889724
судья ошибся а Ахмат показал тотальный футбол в обороне итого 0-1 Гинеру надо думать об усилении таким составом ни чего хорошего не будет ну а болельщикам ЦСКА -смена поколений без болезненно не проходит
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vick-north-west
1503891775
Интересно, какой процент заносят Будогосскому судьи после каждой такой "ошибки"? Чтобы он всех отмазывал и ничего не менял.
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vodomut
1503893015
кони постоянно ноют про судейство-когда игра не идёт!
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xyz.
1503904022
ну всё,распустил нюни,обидели юродирого,копеечку отняли.
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TUMS
1503912344
Матч с Ахматом ЦСКА провалил. Беззубая атака, да и в защите проблемы. Спасибо Акинфееву, счет мог быть и другим, но не в пользу ЦСКА. Жалко смотреть на такую игру.
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Mihailofff
1503935797
Мое мнение просто РФПЛ зажрались, уже давно бы ввели видеоповторы, но нет у нас же арбитры с рентгеновским зрением, ужас ужас и ещё раз ужас, ВВОДИТЕ ВИДЕОПОВТОР
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