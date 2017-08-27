«Против нас судьи совершают грубые ошибки, и мне все равно на дисквалификацию». ЦСКА ужасно отметил свой день рождения

Видеоповторы нужны, но их не будет
«Уважаемые болельщики, в дерби со «Спартаком» вы нам очень помогли. Хотелось бы, чтобы все вы плюс те, кто обычно смотрит футбол с дивана, оставили диван и пришли на игру с «Ахматом», – уговаривал фанатов Виктор Гончаренко. Матчем с «Ахматом» ЦСКА год назад открывал новую арену. На этого же соперника выпало и 106-летие ЦСКА. В прошлый раз была уверенная победа, подкрепленная ярким футболом. Сейчас игра едва напоминало летнюю, а ЦСКА уже мысленно отмечал перерыв в чемпионате.
Васин неудачно срезал мяч, Митришев прострелил и Садаев пробил Акинфеева с нескольких метров. Судейская бригада во главе с Вилковым просмотрела, что Магомед перед голевым пасом упустил мяч за лицевую линию. Фанатская трибуна ЦСКА, рядом с которой это происходило, встретила гол свистом, весь стадион – молчанием. Пропускать обидно всегда, но ошибки арбитров в таком праздничном матче портят настроение всем.
В домашнем матче с «Црвеной Звездой» у «Краснодара» отобрали чистый гол, которого российскому клубу не хватило для прохода в групповой этап. В игре ЦСКА и «Ахмата» этот забитый мяч оставил ЦСКА без набранных очков. «Видеоповторы убьют футбол нашего детства», – рассуждает глава департамента судейства Андрей Будогосский. Новые технологии в российском футболе будут нескоро.
Стартовый состав ЦСКА. С выходом Чалова команда перешла на игру в четыре защитника. В атаке действовали Вернблум, Чалов и Витиньо.
ЦСКА проиграл не из-за одной ошибки
В тысячный раз матч ЦСКА и «Ахмата» показал, что армейскому клубу нужно усиление атаки. Бесконечные забросы на Витиньо и выводы на удар раззабивавшегося Щенникова – это лишь половина всей беды. На игру против «Ахмата» в нападении вышел Алан Дзагоев. Туда же по ходу матча перемещался Понтус Вернблум. Никаких Чалова, Жамалетдинова и Оланаре в стартовом составе больше нет. Значит, либо новый форвард в команде все-таки появится, либо Гончаренко окончательно и во всех разочаровался.
Активнее всех действовали Головин и Дзагоев, но особенно по ходу второго тайма у ЦСКА происходили разрывы между линиями. Если бы не надежная игра Акинфеева, армейцы проиграли бы и крупнее. В атаке ЦСКА показал лишь большое количество индивидуальных действий на подступах к штрафной. Это воплощалось в опасные штрафные удары вблизи ворот. Витиньо всех их бил в стенку, другие игроки – далеко выше ворот. «Ахмат» в этой встрече оборонялся целостнее, чем с «Арсеналом». Гости просто сыграли грамотнее.
«Наши атаки были острее. Если бы мы их реализовали, счет мог быть другим», – рассказывал после матча Кононов. Виктор Гончаренко не стал говорить об ошибках ЦСКА, но зато раскритиковал судейство. «В матчах против нас судьи совершают грубые ошибки. Что-то я не видел, чтобы в других играх было подобное. Обидно проигрывать третью игру дома. Футболисты «Ахмата» в концовке валялись на поле всей командой. Мне все равно на дисквалификацию», – сказал Гончаренко на пресс-конференции. Эмоции тренера понять можно. Вместо праздничного настроения ЦСКА получил увеличившийся отрыв от конкурентов впереди.
Праздник все-таки был?
Василий Березуцкий получил памятную футболку в честь того, что провел 500 матчей за ЦСКА. Армейские футболисты вышли на поле в майках, посвященных 106-летию команды. Настоящий же праздник получился для фанатов, но вызван он не игрой. На игру с «Ахматом» болельщики могли попасть по сниженным ценам. Пока это сделали только в честь дня рождения клуба. В сезоне-2018/19 планируется полностью перейти на жизнь по новому ценообразованию. При этом на матче с «Ахматом» по усиленным мерам проходил досмотр, из-за чего некоторые болельщики не успели к стартовому свистку. Серьезной проблемой это не стало, ведь ничего удивительного они не пропустили.
Зато футбольного праздника не получилось, прежде всего, из-за внутренних проблем армейцев. Выход Чалова вместо Васина поменял схему, но не изменил общей картины. Перед игрой Витиньо обещал, что ЦСКА проведет встречу с позиции силы топового клуба. На самом деле игрой управлял «Ахмат», а все попытки что-то изменить со стороны хозяев выглядели странно.
В концовке матча табло стадиона выдало глюк, записав Ризвану Уциеву гол вместо желтой карточки. Счет 0:2 не был реальным, но хорошо отражал саму игру. «Ахмат» наиграл на победу больше, грамотно затягивал время в концовке и убегал в контратаки. ЦСКА в третий раз в сезоне проиграл на домашнем стадионе. И все эти поражения выглядят какими-то одинаковыми.