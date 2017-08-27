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  • Поддубский: «Зенит» позволил «СКА-Хабаровску» больше в сравнении со «Спартаком»

Поддубский: «Зенит» позволил «СКА-Хабаровску» больше в сравнении со «Спартаком»

27 августа 2017, 17:33
6

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский подвел промежуточные итоги выступлений команды в нынешнем сезоне после восьми туров РФПЛ.

Отметим, что для клуба из Хабаровска данный сезон – дебютный в рамках чемпионата России.

– Какой из восьми проведенных матчей был самым сложным для «СКА-Хабаровска»?

– Выделю два. В Москве с ЦСКА и дома со «Спартаком». Игру с ЦСКА мы провалили, но быстро забыли, сделав выводы. «Спартак» в Хабаровске создал нам много проблем. Во втором тайме нашей команде порой было очень сложно сдерживать атаки чемпионов России. У спартаковцев есть индивидуально сильные футболисты, которые могут сами решить тот или иной эпизод в игре, а заодно – судьбу матча.

– «Спартак» в Хабаровске выиграть не сумел, а его конкурент в споре за золото, «Зенит», победил. Почему вы выделили игру с действующим чемпионом России, а не лидером лиги?

– Потому, что «Спартак» во втором тайме нашего матча показывал очень цельный футбол, оставив нас без мяча. «Зенит» позволил нам больше. У нас в том матче были шансы забить и изменить ход игры.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак Зенит Поддубский Алексей
Комментарии (6)
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Диктор
1503845158
Объективное мнение.
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Andrew01
1503845692
Мне показалось он за второй тайм еще больше поседел от нервов.
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Kollljan
1503849164
Так что лучше - ничего не дать сделать на поле сопернику и не выиграть матч, или позволить многое и победить в конечном итоге?
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alp
1503850197
неплохо лизнул в кб промежность, но получилось жидко. Хотелось бы посоветовать хабаровскому ГТ побольше уверенности на прессухах. зачем прогибаться под тот или иной клуб.
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ribo93
1503859174
СКА-Хабаровск позволил Зениту забить больше чем Спартак
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Небесная
1503862583
вот ж..полиз-то
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