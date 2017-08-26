Энцо Зидан дебютировал в Примере 11 лет спустя последнего матча отца

«Алавес» в матче 2-го тура чемпионата Испании уступил «Барселоне» – 0:2.

Полузащитник хозяев Энцо Зидан вышел на поле на 77-й минуте, заменив Мубарака Вакасо. Для хавбека матч стал первым в чемпионате Испании.

Энцо дебютировал в Ла Лиге 4120 дней с момента последнего матча своего отца Зинедина Зидана в чемпионате. 16-го мая 2006 года Зидан-старший в составе «Реала» на выезде уступил «Севильи» (3:4) в рамках 38-го тура сезона-2005/06. 4-го января 2016 года француз стал главным тренером королевского клуба.

22-летний француз является выпускником академии «Реала». В июле Зидан перешел в клуб из Витории-Гастейс за 2,5 миллиона евро.