Индзаги: «Милан» будет бороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги уверен, что обновленная команда в новом сезоне будет бороться за чемпионское звание. Кроме того, «россонери» участвуют в розыгрыше Лиги Европы.

«Милан» провел великолепную трансферную компанию. Я рад видеть заполненный «Сан Сиро», болельщиков, которые полны энтузиазма. Тифози аплодируют команде, поддерживают ее, к ним вернулась страсть. Люди снова чувствуют запах побед.

Без сомнения, команда в этом сезоне будет бороться за чемпионство. Когда проводишь такую трансферную кампанию, нельзя не рассчитывать на первое место. Я очень рад за клуб и надеюсь, что у них все получится», – приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Напомним, что «Милан» этим летом является одним из лидеров на трансферном рынке. Связано это с притоком инвестиций от новых китайских владельцев клуба.