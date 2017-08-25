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    Газинский назвал Вернблума самым нелюбимым соперником

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о самом сложном оппоненте в российской Премьер-лиге.

    «Самый нелюбимый оппонент? Наверное, это Вернблум. На самом деле, он не то что грязный — это очень жесткий футболист. Швед во многих моментах старается играть в мяч. Кажется, он фолит, а посмотришь повторы и понимаешь, что свою работу этот игрок выполняет качественно», — сказал Газинский в интервью YouTube-каналу «Футбол c Meizu».

    После 7-ми туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, ЦСКА – четвертое.

    Источник: YouTube

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    25.08.2017 21:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 августа 2017, 00:31

      Понтус пожестче "непроходимого" Рахимича играет, но и себя не жалеет. Настоящий профессионал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 августа 2017, 23:09

      Самый лучший комплимент для футболиста - это нелюбовь к нему его соперников.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 августа 2017, 21:41

      Так Понтуса на поле кроме ЦСКА никто не любит !

      3
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