Газинский назвал Вернблума самым нелюбимым соперником

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о самом сложном оппоненте в российской Премьер-лиге.

«Самый нелюбимый оппонент? Наверное, это Вернблум. На самом деле, он не то что грязный — это очень жесткий футболист. Швед во многих моментах старается играть в мяч. Кажется, он фолит, а посмотришь повторы и понимаешь, что свою работу этот игрок выполняет качественно», — сказал Газинский в интервью YouTube-каналу «Футбол c Meizu».

После 7-ми туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, ЦСКА – четвертое.